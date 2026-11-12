Това вече се е случвало: Ядрена експлозия в Космоса би унищожила 99% от спътниците в орбита

В ниска околоземна орбита има над 13 000 спътника, които ни осигуряват комуникации, навигация, интернет и много други. Но учените предупреждават, че една-единствена ядрена експлозия в Космоса може да деактивира 99% от спътниците за кратък период от време. Това не е научна фантастика. Ядрени експлозии в космоса вече са се случвали. Резултатите от проучването са публикувани на сървъра за препринти arXiv, пише ScienceAlert.

Учените предупреждават, че не бива да повтаряме грешките от миналото, особено след като това ще има още по-катастрофални последици сега.

Какви ще бъдат последствията от ядрена експлозия в Космоса?

По време на Студената война Съединените щати и Съветският съюз извършиха 18 ядрени експлозии както в горните слоеве на атмосферата на Земята, така и в Космоса, които започват на височина от 100 км.

През 1962 г. американците взривиха 1,4-мегатонова ядрена бомба в Космоса на височина 400 километра над Тихия океан като част от проекта Starfish Prime. Тази експлозия беше толкова мощна, че изведе от строя около една трета от спътниците, които по това време бяха в орбита. Година по-късно Съединените щати и Съветският съюз се споразумяха да прекратят всички ядрени опити в атмосферата и Космоса. Оттогава те не са провеждани.

Авторите на изследването симулираха какво би се случило, ако в момента в ниска околоземна орбита се случи ядрена експлозия. Симулацията им включва детониране на ядрена бойна глава с мощност един мегатон на 500 километра над южната част на Атлантическия океан, където има магнитна аномалия, заради която магнитното поле на Земята е доста слабо.

Изчисленията показват, че след експлозията радиоактивните частици ще образуват изкуствен радиоактивен пояс в ниска околоземна орбита, което ще доведе до неизправност на спътниците.

Симулациите показват, че като се имат предвид 13 300-те спътника в ниска околоземна орбита към януари 2026 г., ядрена експлозия би довела до повреда на 25% от всички спътници в рамките на един ден. След три дни 78% от спътниците биха се повредили, след седмица - 98%, а след две седмици - 99,4%.

Ако ядрена бойна глава с мощност 100 килотона експлодира, ще е необходима година, за да се извадят от строя 99% от спътниците.

Учените обаче отбелязват, че радиацията не е единствената заплаха за спътниците. След като се случи ядрена експлозия и първите спътници загубят способността си да маневрират в Космоса, рискът от сблъсъци между космически кораби в орбита ще се увеличи драстично.

През следващите няколко години, множество сблъсъци ще създадат хиляди космически отломки, което от своя страна ще застраши бъдещото разполагане на нови спътници в орбита.

„Накратко: нещата ще бъдат лоши. Много лоши. Много, много лоши. Трябва да направим всичко възможно, за да гарантираме, че това никога няма да се случи“, заключават авторите на изследването.

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