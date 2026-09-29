Изстрелването на Starship: Как завърши полетът на най-голямата ракета в света

14-ият тестов полет на ракетата Starship беше обявен за успешен. SpaceX обаче все още има много работа за вършене, преди ракетата да може да бъде пусната в експлоатация.

Полетът на ракетата Starship

За SpaceX на Илон Мъск на 28 септември се случи наистина историческо събитие. „Straship“, най-голямата и мощна ракета-носител, създавана някога, за първи път посети ниска околоземна орбита и се завърна на Земята. Въпреки факта, че първата степен на ракетата експлодира след кацането, това беше част от плановете на компанията. Мисията беше призната за напълно успешна и проправя пътя за началото на пълноценната експлоатация на тази ракета

В понеделник, 28 септември, в 15:48 ч., източноевропейско време, от космодрума Starbase в Тексас изстреля напълно използваема ракета Starship, състояща се от Super Heavy ускорител и горен етап, който по същество е космически кораб, наречен Starship или просто Ship.

Ракетата трябваше да излезе за първи път в ниска околоземна орбита, да изстреля 26 спътника Starlink от следващо поколение, да направи 6 обиколки около нашата планета и да се върне на Земята. 124-метровата ракета Starship изпълни всички свои задачи.

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По време на 14-ия изпитателен полет, трета, модернизирана версия на ракетата, Starship V3, беше изстреляна в Космоса. Както беше планирано, ракетата-носител Super Heavy се приземи в Мексиканския залив 7 минути след изстрелването. Приблизително 30 минути след изстрелването, космическият кораб Starship влезе в ниска околоземна орбита на височина от приблизително 275 километра.

След това Starship изведе в орбита за първи път 26 нови спътника Starlink V3. Според Илон Мъск това са първите устройства от бъдеща група, която ще се състои от 100 000 спътника.

Starship трябваше да се върне на Земята след около 9 часа и 50 минути и да се приземи в Тихия океан край бреговете на Чили. Екипът на мисията обаче реши да съкрати времето за полет, така че космическият кораб Starship започна да навлиза отново в атмосферата 2 часа и 40 минути след изстрелването. 3 часа и 8 минути след изстрелването той се приземи безопасно в северната част на Тихия океан. Но когато удари водата, горният етап на ракетата Старшип се преобърна и експлодира. Въпреки че се очакваше това да се случи.

Въпреки успеха на мисията, SpaceX все още има много работа, за да подготви напълно Starship за експлоатация. Тази ракета може да носи над 100 тона товари на борда. Тя е предназначена и за изстрелване на астронавти в Космоса. Основното предимство на тази ракета е, че е напълно многократно използваема: и двете степени на ракетата се връщат на Земята и могат бързо да бъдат подготвени за ново изстрелване.

Сега SpaceX трябва да демонстрира как и двете степени се връщат към стартовата площадка, въпреки че ракетата-носител Super Heavy вече е направила това.

Ракетата Starship, която може да се използва многократно, е предназначена да помогне на човечеството да колонизира Луната и Марс и би могла да промени космическите полети завинаги. Илон Мъск многократно е заявявал, че ракетата Starship е способна да направи колонизацията на Марс икономически осъществима.