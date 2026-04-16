Комета, видяна за последно от неандерталците, се приближава до Земята

Комета от облака на Оорт, отдалечен регион на Слънчевата система, където са запазени ледени останки от образуването ѝ, се е приближила до Земята. Тя се е появила за последен път в небето над нашата планета преди 170 000 години, когато неандерталците все още са доминирали в Европа, а Homo sapiens (хората) са започвали първите си миграции извън Африка. Появата на този космически обект беше съобщена от Британската астрономическа асоциация.

Кометата, видяна от неандерталците

Дългопериодичната комета C/2025 R3 (PANSTARRS) беше забелязана за първи път миналия септември, когато се намираше на около 538,5 милиона километра (3,6 астрономически единици) от Слънцето.

По време на откриването на този обект, видимата му величина е била само около 20, но в началото на април достигна 6-та величина, което го направи наблюдаем дори без специални инструменти. В перихелий (точката на най-близко разстояние до Слънцето), яркостта на кометата може да се увеличи до 3-та величина, но наблюдението ще бъде трудно поради близостта на обекта до слънчевия диск.

Астрономи: Комета рязко забави ход и започна да се върти назад

Най-доброто време за наблюдение са следващите няколко дни, тъй като след 20 април кометата ще се „скрие“ в лъчите на сутрешното слънце. За да видите C/2025 R3, погледнете към източното небе час преди зазоряване – кометата може да се види в съзвездието Пегас, близо до астеризма Големият квадрат.

С помощта на бинокъл или телескоп можете да видите структурата и опашката на кометата. Кометата ще се завърне отново едва след 170 хиляди години.

Припомняме, че междузвездната комета 3I/ATLAS, която се приближи до нашето Слънце, се оказа една от най-богатите на алкохол сред всички известни космически обекти. Известната междузвездна комета 3I/ATLAS , която в момента се завръща в дълбокия космос, продължава да изненадва астрономите със състава си. Изследователи са открили, че този космически посетител съдържа неочаквана комбинация от молекули, по-специално големи количества алкохол и цианид. Изданието Popular Science пише за това.

Кометата 3I/ATLAS предизвика слухове за НЛО: Какво казват учените?

Тази комета бе открита през юли 2025 г. Учените прекараха месеци в анализ на нейното поведение, тъй като 3I/ATLAS е едва третият известен междузвезден обект, прелитащ през нашата част на галактиката. Това означава, че леденият обект носи безценна информация за други звездни региони.

„Наблюдението на 3I/ATLAS е като снемане на пръстови отпечатъци от друга слънчева система“, обяснява астрономът от Американския университет Нейтън Рот.

След като проучиха данни, събрани в края на 2025 г. с помощта на радиотелескопа ALMA в Чили, екипът откри, че кометата е пълна с метанол и циановодород (HCN). Докато съдържащият азот HCN е често срещан в подобни обекти, високото съдържание на метанол беше изненада за астрономите.

По време на наблюденията съотношението метанол към циановодород варира от 70 до 120, което прави 3I/ATLAS една от най-богатите на метанол комети в научната история.

Прочетете също: Кометата 3I/ATLAS изненада учените със състава си - откриха високо съдържание на алкохол в нея