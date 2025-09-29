Магнитни бури през седмицата 29 септември - 5 октомври 2025 г. Прогноза от САЩ

Според настоящата прогноза от 29 септември до 5 октомври 2025 г. не се очакват дни със силни магнитни бури. Според информацията на сайта Meteoagent на 29 септември 2025 г. стойността на Кр индекса ще бъде 4. По данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ няма да има дни с магнитни бури.

Прогнозата

Според прогнозата на експертите от Meteoagent в понеделник Кр индекса ще е 4. Това не е силна магнитна буря и не би трябвало да предизвика здравословни неразположения у метеочувствителните хора и тези с хронични и сърдечносъдови заболявания.

Снимка: iStock

Магнитни бури в периода 29.09.25 - 05.10.25

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ не се очакват дни с повишена геомагнитна активност. В първия ден от седмицата 29 септември стойността на Кр индекса ще е 4. През останалите дни ще е между 2 и 3. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Пълната прогноза!

2025 Sep 29 - 4

2025 Sep 30 - 3

2025 Oct 01 - 2

2025 Oct 02 - 2

2025 Oct 03 - 4

2025 Oct 04 - 3

2025 Oct 05 - 3

