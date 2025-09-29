Войната в Украйна:

Дженифър Лопес за развода: Най-доброто нещо, което ми се е случвало

29 септември 2025, 11:51 часа 0 коментара
Дженифър Лопес за развода: Най-доброто нещо, което ми се е случвало

Дженифър Лопес откровено сподели за трансформацията, през която премина след изненадващия си развод с Бен Афлек, съобщи "Page Six". "Това беше най-доброто, което ми се е случвало, защото ме промени", заяви актрисата в интервю за "Sunday Morning" на CBS News, докато разказваше как е успяла да балансира семейния си живот след раздялата им през 2024 г. "Не ме промени, а ми помогна да израсна по начин, от който имах нужда, и да стана по-съзнателна за себе си", уточни тя. "Сега съм различен човек от преди година и половина", добави 56-годишната Лопес.

Още: Оставя я на "seen": Бен Афлек държи Дженифър Лопес на твърде безопасно разстояние

Певицата, известна с хита "On the Floor", разкри, че снимките на предстоящия ѝ филм "Целувката на жената-паяк" са били нейно "убежище", както в най-добрите, така и в най-тежките моменти. "Всяка минута на снимачната площадка, докато играех тази роля, бях много щастлива", сподели тя, като допълни, че често се е чувствала "не особено добре" след завръщане у дома, докато не е научила как да "примирява" празнотата в себе си. "Преживяваш го", каза още Лопес.

На по-добро място

Снимка: Getty Images

Джей Ло заяви, че в момента се намира на "добро място" и призна, че изминалото лято е било "вероятно най-доброто, което е изпитвала досега". "Прекарвах прекрасно. Умея да се наслаждавам повече... Нямам толкова голям натиск", отбеляза тя. "Разбрах, че радостта е в живота, в тези моменти и в пълното приемане на всичко, което той ти носи." Лопес отдаде признание и на Бен Афлек, който е финансирал филма, след като тя му казала, че е "родена" за ролята на Ингрид Луна. "Той помогна това да се случи", каза актрисата.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Бен Афлек проговори за Джей Ло: "Не бива да се жениш за капитан на кораб, ако те е страх от водата"

През август 2024 г. Лопес подаде документи за развод с актьора, след като двойката се раздели тихо по-рано същата година. Двамата, които прекратиха първия си годеж през 2004 г., дадоха втори шанс на връзката си през 2021 г. и се ожениха година по-късно. След раздялата им Афлек и Лопес са били забелязвани заедно и според съобщения остават "в приятелски отношения", съобщава БГНЕС.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Бен Афлек Дженифър Лопес развод
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес