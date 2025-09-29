Дженифър Лопес за развода: Най-доброто нещо, което ми се е случвало

Дженифър Лопес откровено сподели за трансформацията, през която премина след изненадващия си развод с Бен Афлек, съобщи "Page Six". "Това беше най-доброто, което ми се е случвало, защото ме промени", заяви актрисата в интервю за "Sunday Morning" на CBS News, докато разказваше как е успяла да балансира семейния си живот след раздялата им през 2024 г. "Не ме промени, а ми помогна да израсна по начин, от който имах нужда, и да стана по-съзнателна за себе си", уточни тя. "Сега съм различен човек от преди година и половина", добави 56-годишната Лопес.

Певицата, известна с хита "On the Floor", разкри, че снимките на предстоящия ѝ филм "Целувката на жената-паяк" са били нейно "убежище", както в най-добрите, така и в най-тежките моменти. "Всяка минута на снимачната площадка, докато играех тази роля, бях много щастлива", сподели тя, като допълни, че често се е чувствала "не особено добре" след завръщане у дома, докато не е научила как да "примирява" празнотата в себе си. "Преживяваш го", каза още Лопес.

На по-добро място

Снимка: Getty Images

Джей Ло заяви, че в момента се намира на "добро място" и призна, че изминалото лято е било "вероятно най-доброто, което е изпитвала досега". "Прекарвах прекрасно. Умея да се наслаждавам повече... Нямам толкова голям натиск", отбеляза тя. "Разбрах, че радостта е в живота, в тези моменти и в пълното приемане на всичко, което той ти носи." Лопес отдаде признание и на Бен Афлек, който е финансирал филма, след като тя му казала, че е "родена" за ролята на Ингрид Луна. "Той помогна това да се случи", каза актрисата.

През август 2024 г. Лопес подаде документи за развод с актьора, след като двойката се раздели тихо по-рано същата година. Двамата, които прекратиха първия си годеж през 2004 г., дадоха втори шанс на връзката си през 2021 г. и се ожениха година по-късно. След раздялата им Афлек и Лопес са били забелязвани заедно и според съобщения остават "в приятелски отношения", съобщава БГНЕС.