Пижами менте: Близо 10 500 комплекта хванаха митничари в София

Митническите служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване" в ТД Митница София задържаха 10 490 фалшиви спални комплекти с отличителните знаци на световни търговски марки, съобщиха от Агенция "Митници", цитирани от БГНЕС.

След извършен анализ на риска митническите инспектори селектират за физическа проверка стоки, съхранявани в склад в гр. София.

В митническите документи проверяваната стока е описана като облекла за спане. В присъствието на управителя на дружеството-получател е свалена митническата пломба на превозното средство, превозващо текстилните изделия.

От товарното помещение са разтоварени 285 колета с облекла за спане, като в 92 от тях са установени спални комплекти с надписи и знаци на световно известни търговски марки.

Поради възникнали съмнения за нарушаване на правата на интелектуалната собственост съгласно Регламент 608/2013 на Европейския съюз, спалните комплекти са задържани.

Съставен е протокол за извършена митническа проверка, а притежателите на съответните търговски марки са потвърдили, че стоките са щамповани с привлекателните изображения в нарушение на притежаваните от тях права.

