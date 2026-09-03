Странен сигнал от космоса: Доказателство за тъмна материя ли е или нещо по-необичайно

Астрофизици, използващи космическия телескоп „Ферми“, са засекли странен гама-лъчев сигнал, идващ от три клъстера галактики. Учените смятат, че това е първото пряко доказателство за съществуването на тъмна материя. Ако откритието бъде потвърдено, физиците ще могат да разберат какво представлява тъмната материя и може да се наложи да променят фундаменталния модел на физиката на елементарните частици. От друга страна, странният сигнал от космоса може да е резултат от нещо дори по-странно от тъмната материя, пише New Scientist.

Странен сигнал от космоса - какво се крие зад него

Тъмната материя съставлява около 85% от цялата материя във Вселената. Смята се, че тъмната материя е играла основна роля във формирането на галактиките и ги държи заедно, както и други мащабни структури във Вселената, чрез своята гравитация.

Тъмната материя остава неуловима, защото не взаимодейства с електромагнитното излъчване, а се смята, че съществуването ѝ се потвърждава от гравитационното влияние на мистериозна форма на материя върху всички видими обекти. Тоест, няма преки доказателства за съществуването на тъмна материя и физиците не знаят от какво е направена тя. Най-вероятно тъмната материя е съставена от неизвестни елементарни частици.

Някои теории предполагат, че частиците на тъмната материя могат да се сблъскват и анихилират взаимно. Това освобождава специален вид гама-лъчение и създава нови частици. Според проучване, публикувано в списание Physical Review Letters, астрофизици са засекли точно такова гама-лъчение. Странният сигнал от това лъчение идва от три купчета галактики и има характеристики, описани в теориите за тъмната материя, които могат да се самоунищожат.

Изчисленията на учените показват, че има голяма вероятност този гама-изблик да е неоспоримо доказателство за съществуването на частици тъмна материя. Но са необходими допълнителни изследвания, които могат да се направят само с нов тип телескоп.

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Ако бъдещи наблюдения с телескопи потвърдят, че този гама-лъчев сигнал е резултат от анихилация на частици тъмна материя, това би било истински пробив във физиката. Учените биха могли да научат от какви частици е съставена тъмната материя, каква маса имат и това би могло да доведе до промени в Стандартния модел на физиката на елементарните частици. Това би потвърдило и теорията, че тъмната материя може да се самоанихилира.

Но според учените има един проблем. Засеченият гама-лъчеви взрив е бил силен, докато не е преминал през центъра на нашата галактика, където има голямо струпване на тъмна материя. И това е много странно. Така че учените не изключват възможността този сигнал да е резултат от някакво рядко или напълно ново явление в космоса.

Наскоро мистериозно сияние в центъра на Млечния път породи спекулации за тъмната материя. Ново проучване показва, че ако това сияние се произвежда от обикновени космически обекти, включително пулсари, то би трябвало да има десетки хиляди такива, почти невидими за съвременните телескопи. Този резултат отново постави на преден план една от най-озадачаващите хипотези на астрофизиката: астрономите може би виждат косвена следа от тъмна материя.

Астрономите отдавна наблюдават феномен, наречен „Излишък на галактическия център“ – излишък на гама-лъчение около центъра на Млечния път. Това сияние е почти сферично и се простира на хиляди светлинни години. Проблемът е, че няма достатъчно известни източници на радиация, за да се обясни напълно неговата интензивност.