Учени откриха връзка между пясъка на Земята и кората на Меркурий

Изследователите предполагат, че кората на най-малката планета в Слънчевата система - Меркурий, е по-дълбока, отколкото се смяташе досега.

Връзката между пясъка на Земята и кората на Меркурий

Смята се, че Меркурий, който е бил разтопена топка преди повече от 4 милиарда години, е започнал да се охлажда по-бързо от Земята. Около 1 милиард години след образуването на планетата, вулканичната активност на Меркурий е била преустановена и на повърхността му се е образувала твърда кора. Не е известно точно как е изглеждало уникалното вулканично минало на Меркурий и как е оформило сегашния вид на планетата.

Но учените са получили улики за този процес от състава на повърхността на Меркурий. Те са определили по-точно делът на силициевия диоксид върху повърхността на планетата. Резултатите от изследването са публикувани в списанието Planetary Research, пише Phys.

Учените откриха нещо неочаквано. Оказа се, че кората на Меркурий съдържа около 37% силициев диоксид (съединение, съставено от един силициев атом и два кислородни атома), което е с 25% по-малко от предишните оценки. На нашата планета силициевият диоксид може да се намери почти навсякъде: в чистата си форма той е пясък, а всички вулканични скали съдържат 75% от това съединение.

Резултатите от изследването показват, че вулканичните скали на повърхността на Меркурий са се образували от разтопени скали в мантията на по-големи дълбочини, отколкото се смяташе досега.

Силициевият диоксид се е натрупал в разтопената мантия на планетата, защото с охлаждането на мантията първите образували се скали са извличали сравнително малко силициев диоксид от стопилката. По този начин горещата лава, издигаща се на повърхността, се е обогатявала все повече със силициев диоксид с течение на времето. Ако това съединение присъства на повърхността в малки количества, това показва високи температури във вътрешността на планетата. Възможно е също така кората на Меркурий някога да е съдържала повече силициев диоксид, но постепенно да е загубила кислорода си.

За учените е трудно да направят точни заключения за състава на повърхността на Меркурий, тъй като нито един космически кораб никога не е кацал на повърхността на планетата. Следователно, изследването разчита на наблюдения от наземни телескопи, както и от космически кораби, които преди това са изследвали планетата дистанционно.

Авторите на изследването се надяват, че мисията BepiColombo ще потвърди, че кората на Меркурий съдържа по-малко силициев диоксид, отколкото се смяташе досега. Мисията, състояща се от две сонди, е планирана да влезе в орбита около Меркурий през ноември 2026 г.

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Наскоро учени от Лабораторията по приложна физика към университета „Джонс Хопкинс“ откриха, че масивни залежи от воден лед на Меркурий са се образували в резултат на удара на гигантски астероид. Това съобщава Gizmodo.

Екип от учени, ръководен от Парвати Прем, създаде симулационен модел, използвайки карти на засенчени области и данни за температурата на повърхността. Резултатите показаха, че цялата вода е отложена от един-единствен астероид или комета с диаметър приблизително 17 километра, който е ударил повърхността на планетата със скорост до 30 километра в секунда.

Около час след масивния сблъсък около небесното тяло се образувала плътна атмосфера, която е била временна. Тя е била напълно наситена с водни пари. По-голямата част от тази обвивка се е разпаднала малко след образуването си поради взаимодействие с фотони по време на процеса на фотолиза. Останалата вода постепенно е мигрирала към полюсите, "скривайки" се безопасно в тъмните зони на планетата.