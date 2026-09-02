Учени откриха странна асиметрия на Марс

Според ново изследване на учените, двете полукълба на Марс се различават не само на повърхността, но и в недрата на планетата.

Странна асиметрия на Марс

Учени откриха температурна аномалия дълбоко във вътрешността на Марс, по-специално под повърхността на южното полукълбо на Червената планета. Оказва се, че температурата в южната част на мантията е със стотици градуси по Целзий по-висока, отколкото в северната част. Това откритие предоставя нова информация за планетата, където някога е имало течна вода и е можело да съществуват условия, благоприятни за живот, пише Phys.

Астрономите отдавна знаят, че визуално двете полукълба на Марс се различават по повърхността си: южното полукълбо има много планини и дълбоки кратери, докато северното полукълбо е обширна равнина. Според проучване, публикувано в списание Nature, учените са открили нова асиметрия на Марс. Оказа се, че температурата под повърхността в южното полукълбо е с около 200-400 градуса по-висока, отколкото в мантията на северното полукълбо. Тоест, има температурна аномалия.

Причините за тази аномалия все още не са известни. Учените имат няколко хипотези, но всички те изискват допълнителни изследвания.

Според изследването, асиметрията, наблюдавана на Марс, както на повърхността, така и в недрата на Червената планета, предоставя нова информация за процесите, които биха могли да повлияят на образуването на течни водни тела и условията за съществуване на живот в далечното минало.

Откритието би могло да помогне и за обяснение на магнитните аномалии, открити в минералите в южното полукълбо на Марс. Ако мантията в южната част на Марс е по-гореща, това може да означава, че там има по-силни магнитни полета, отколкото в северната част на Червената планета. Това не е глобално магнитно поле като земното. Марс е загубил магнитното си поле преди милиарди години.

Учени са открили температурна аномалия в недрата на Марс въз основа на гравитационни измервания, които дават представа за вътрешната структура на Червената планета.

Изследователите разработили модел, който използва вариации в данните за гравитацията, за да определи структурата на вътрешността на планетата. Повечето модели на вътрешността на Марс предполагат, че планетата е хомогенна, с еднаква температура на всяка дълбочина по повърхността и във вътрешността. Но това се оказа, че не е така.

Марс обикаля около Слънцето по удължена орбита и е наклонен по оста си, така че гравитационното привличане на Слънцето варира в течение на една марсианска година. Това създава приливни сили, които леко променят формата на Марс. Това води до промени в гравитационното поле на Червената планета, което влияе върху движението на орбитиращите космически кораби.

Учените са използвали данни от орбиталните апарати Mars Global Surveyor, Mars Odyssey и Mars Reconnaissance Orbiter, за да измерят колебанията в скоростта на космическия кораб и въз основа на тези данни са реконструирали гравитационното поле на Марс.

Метод, наречен приливна томография, измерва как тези гравитационни характеристики се променят с течение на времето, позволявайки създаването на модел на вътрешната структура на планетата.

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Наскоро стана ясно и друго откритие за Червената планета. Марсоходът Curiosity на НАСА навлезе в марсианска долина, която се оказа покрита със зашеметяващо „море“ от малки многоъгълни пукнатини. Моделите с форма на пчелна пита се простират през пейзажа и дори обграждат близък 6-метров хълм. Всяка от подобните на пчелна пита шарки, наречени полигонални фрактури, е с диаметър приблизително от 4 до 8 сантиметра, съобщава Science Daily.

Curiosity е срещал малки струпвания от подобни геометрични форми и преди, но никога нещо сравнимо по мащаб с полето, наблюдавано в момента във Вале Гранде. Тези полигони се простират във всички посоки, докъдето може да види роувърът. Моделите се издигат и по склоновете на близкия хълм, наречен Мирафлорес. Това образувание се издига на 6 метра над околния пейзаж и е покрито с дебел слой пясък.