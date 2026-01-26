Черна дупка "възкръсна" след 100 милиона години

Учени откриха черна дупка, която е „възкръснала“ след 100 милиона години „сън“. Тя се намира в центъра на гигантска галактика, излъчваща изключително мощни радиовълни. Анализът на радиоизлъчванията показа, че черната дупка някога е изхвърляла гигантски струи плазма на стотици хиляди светлинни години в космоса, преди внезапно да замлъкне в далечното минало. Това съобщава Live Science.

Откритието за черната дупка, която изненада учените

Тази гигантска галактика има големи, пухкави плазмени венчелистчета. Те показват, че тук е имало активни струи преди около 240 милиона години. Но учените са открили, че вътре в тези венчелистчета има по-малки и по-ярки плазмени струи, които са само на 140 милиона години.

Това предполага, че активното галактическо ядро ​​(AGN) - централната област, в която се намира свръхмасивната черна дупка на галактиката е възобновило активността си след период на затишие.

„Това поразително наслояване на млади струи в по-стари, изчерпани лобове е отличителен белег на епизодична активна ядрена галактика (АЯГ) – галактика, чийто централен двигател постоянно се включва и изключва в космически времеви мащаби“, казва изследователят Кумари.

Междувременно учените откриха, че черна дупка може да експлодира през следващите 10 години.

От обясненията им става ясно, че по-леките черни дупки се „изпаряват“ по-бързо. Съответно те стават по-горещи и в крайна сметка експлодират. В този момент черните дупки освобождават частици, включително някои, чието съществуване все още не е потвърдено. Според учените изследването на експлозията на черна дупка би могло да даде улики за произхода на Вселената и фундаменталните частици.

Научен труд, публикуван в списанието Physical Review Letters, описва „правдоподобен сценарий“. Според него съвременните експерименти биха могли да регистрират експлозия на PBH. Подобен сценарий може да бъде истинска революция във физиката.

Според водещия автор на изследването, Майкъл Бейкър, наблюденията на подобни събития ще станат възможни с помощта на съвременни космически и наземни телескопи. „Не казваме, че това непременно ще се случи през това десетилетие, но вероятността е много висока“, отбелязва той.

За разлика от обикновените черни дупки, първичните черни дупк се образуват не след колапса на звезда, а в първите секунди след Големия взрив. Обикновено те са по-малък размер и могат да експлодират чрез процеса, известен като радиация на Хокинг.

