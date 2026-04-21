Огромна „сянка“ бавно се движи по Марс от 50 години: Учените все още не могат да обяснят защо се случва това

Гигантска тъмна зона по повърхността на Марс, която съществува повече от 50 години, постепенно се разширява. Учените все още нямат ясно обяснение за това явление. Изданието Live Science пише за това.

Огромна „сянка“ по повърхността на Марс

Въпросната област се намира в района на Утопия Планития, обширна равнина в северното полукълбо на планетата. За първи път е наблюдавана през 1976 г. от сондите „Викинг“ на НАСА. Оттогава нови изображения, включително тези от орбиталния апарат „Марс Експрес“ на Европейската космическа агенция, потвърждават, че тъмната зона постепенно се разширява.

Прочетете също: НАСА откри структури на Марс, които може да променят историята на планетата

Тази „сянка“ е участък от повърхността, покрит с вулканична пепел и отломки от древни изригвания. Смята се, че южната ѝ граница се е изместила с поне 320 километра, което показва разширяване с приблизително 6,5 километра годишно.

Учените предполагат, че марсианските ветрове може да са причината. Те или разпространяват пепелта по повърхността, или отвяват по-лекия прах, който преди това я е покривал. Нито една от хипотезите обаче все още не е потвърдена.

Регионът на Утопия Планития отдавна привлича вниманието на изследователите. Мисията „Викинг 2“ и китайският роувър „Журонг“ са провеждали мисии тук през годините, изучавайки геологията и евентуалните следи от древни океани.

Изследователите също така смятат, че под района може да се намират значителни запаси от лед, което го прави важен за по-нататъшното изследване на Марс и търсенето на признаци на живот.

Прочетете също: Учени откриха нещо необичайно на Марс, което преобръща теорията им за живот там

Преди това беше съобщено, че учени са открили уникална гъба, която може да нахлуе на Марс. Спорите на тази гъба са способни да оцелеят по време на пътуването до Марс. Дори ултрачистите съоръжения на НАСА не са достатъчни, за да я спрат.

Също така учени откриха, че на Марс има динамични сезони, каньони, изгаснали вулкани и ледени шапки. Там са забелязани и „пчели“ и „влечуги“.

За това пише „Дейли Галакси“. Според учените, на снимки на Червената планета могат да се видят структури, поразително подобни на членестоноги и влечуги. Ромозер твърди, че е открил обекти, наподобяващи пчели в полет или в покой. Тези „организми“ имат сегментирани тела, крила и съчленени крайници. Някои изображения, отбелязва професорът, дори улавят сложни акробатични маневри, типични за сухоземните насекоми.

„Наблюдаваната насекомоподобна фауна изглежда е намерила убежище или е свила гнезда в пещери, подземни дупки и специализирани структури“, подчертава Уилям Ромозер.

Прочетете също: Учени от НАСА откриха нови доказателства, че някога е имало вода на Марс