Учени от НАСА откриха нови доказателства, че някога е имало вода на Марс

Според The ​​Independent, близки снимки на регион на Марс, видим преди само за изследователи от орбита, разкрива „драматични доказателства“ за това къде някога е текла вода на Червената планета. Според НАСА, Марс някога е имал реки, езера и вероятно океан. Учените обаче не могат да обяснят точно защо водата на планетата е пресъхнала.

Вода на Марс

Изображенията показват древни подземни води, течащи през ниски хребети, които образуват това, което геолозите наричат ​​​​модел „кутия“.

„По времето, когато Curiosity пристигна на Марс, древните езера в кратера Гейл бяха изчезнали, но водата все още се просмукваше под повърхността. Роверът откри убедителни доказателства за подземни води, когато се натъкна на ниски хребети, пресичащи кратера“, се казва в прессъобщение на НАСА.

Агенцията добавя, че скалната основа под тези хребети вероятно се е образувала, когато подземните води са проникнали през скалите, оставяйки след себе си минерали, които са се натрупали в тези пукнатини и цепнатини, втвърдявайки се и ставайки подобни на цимент.

„Епохите на пясъкоструене от марсиански ветрове са премахнали скали, но не и минерали, разкривайки мрежи от стабилни хребети вътре“, подчертава се в доклада.

Според НАСА, Curiosity на практика „пътува през времето“, преминавайки от най-старите към най-младите слоеве, търсейки признаци на вода и среда, която би могла да поддържа древен микробен живот.

„Голямата мистерия е защо хребетите са се втвърдили в тези големи структури и защо само тук. Ще продължим да изучаваме хребетите и минералните цименти, за да гарантираме, че разбирането ни за това как са се образували е точно“, коментира ученият от проекта Curiosity Ашвин Васавада.

Учените също са забелязали, че хребетите имат малки пукнатини, запълнени със соления минерал калциев сулфат, оставен от подпочвените води.

„Тези калциево-сулфатни жилки бяха навсякъде, но те горе-долу изчезнаха, когато се изкачихме по-нагоре по връх Шарп. Екипът е нетърпелив да разбере защо са се появили отново“, казва заместник-ученият по проекта Curiosity Абигейл Фрийман.

Проучване на екип, ръководен от планетарния учен Хенри Маниелски от университета Пърдю, изследва древен канал, който някога е транспортирал вода до делтата на кратера Джезеро. Докато преминава през тази област през 2024 г., роувърът открива необичайни скали, включително светла открита област, която учените наричат ​​„Ярък ангел“. По-нататъшен анализ разкрива, че тази област съдържа минерали, които може да са свързани с хидрологични процеси и химични промени в скалите.

