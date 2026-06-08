Най-сухата пустиня в света и Марс: Какво е общото между тях?

Най-сухата пустиня на Земята може да е много по-стара, отколкото учените са смятали досега. Ново проучване показва, че екстремната суша в пустинята Атакама в северната част на Чили е започнала десетки милиони години по-рано, отколкото се смяташе досега, съобщава Earth.

Общото между Марс и пустинята Атакама

Дълго време се смяташе, че Атакама е придобила сегашния си хиперариден климат преди приблизително 23 милиона години. Тази теория е била свързана с две значими геоложки събития: издигането на Андите, което е блокирало влагата от изток, и образуването на студеното Хумболтово течение в Тихия океан, което е намалило валежите.

Международен екип от изследователи, ръководен от геолога Бенедикт Ритер-Принц от университета в Кьолн, обаче е открил данни, които хвърлят съмнение върху тази версия.

Учени са изследвали кварцови камъчета от централната пустиня. Тези камъни съдържат редкия изотоп неон-21, който се образува при излагане на космически лъчи. Колкото по-дълго скалата остава на повърхността, без да е изложена на дъжд, ерозия или свлачища, толкова повече неон се натрупва.

Учени: Езера в Испания са със сходна среда като тази на Марс

Резултатите бяха неочаквани. Много проби са били на повърхността от 20 до 40 милиона години, а някои са били дори по-стари. Установено е, че едно камъче е на близо 62 милиона години – период скоро след изчезването на динозаврите.

Според изследователите тези данни показват, че изключително сухи условия в региона може да са съществували още през еоценската епоха, която е приключила преди приблизително 34 милиона години. Това е значително по-рано от общоприетата дата за образуването на пустинята.

Авторите на изследването също така изключиха теорията, че камъните са донесени от високите Анди. Геоложки изчисления показаха, че камъчетата са останали в самата пустиня в продължение на милиони години.

Как обикновените астероиди ще помогнат за колонизацията на Марс

Учените предполагат, че глобалното изменение на климата, а не локалните геоложки процеси, са изиграли ключова роля в развитието на сушата. Преди около 50 милиона години Земята започва постепенно да се охлажда, което води до промени в разпределението на валежите и разширяване на сухите зони по целия свят.

Изследователите смятат, че издигането на Андите и Хумболтовото течение само са изострили съществуващата суша, но не са били нейна основна причина. Това откритие може да промени разбирането на учените за механизмите, чрез които се образуват пустините на Земята. Освен това Атакама остава един от основните естествени аналози на Марс. Изключително сухите му почви помагат на изследователите да изучават границите на оцеляване на живота в условия, възможно най-близки до тези на Марс.

Също така учени откриха сходство между Марс и езера в Испания. Става въпрос за киселинни езера, където бактериите по чудо оцеляват, адаптирайки се към живот в екстремни условия. Учените в момента изучават това явление.

Според учените от Националния антарктически изследователски център, това са яркочервени езера. Водите им съдържат смес от сулфати, желязо, алуминий, манган и мед. Известни като Филон Сентро, тези езера са се образували в югозападна Испания в рамките на изоставен минен комплекс. Те се намират в басейна на известната река Рио Тинто, което в превода от испански означава „цветна река“. Според учените, тези екосистеми са подобни на средата на Марс, тъй като и двете среди са богати на желязо, имат големи залежи на метан и са киселинни.

Ако в миналото на Червената планета е съществувала течна вода, някои от богатите на желязо повърхностни среди биха могли да наподобяват киселинните езера в басейна на Рио Тинто, убедени са учените.

Прочетете също: Марсоходът „Розалинд Франклин“ ще търси следи от живот в древни глини на Марс