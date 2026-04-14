НАСА откри структури на Марс, които може да променят историята на планетата

Марсоходът Curiosity на НАСА откри уникални „мрежоподобни“ структури по склоновете на планината Шарп, невидими досега от камерите. Това откритие предполага, че водата може да се е задържала в дълбините на Марс много по-дълго, отколкото се смяташе досега. За това пише „Дейли Галакси“.

Откритието на Марс

Марсоходът е прекарал последните шест месеца в изследване на уникални пейзажи, където хребети се преплитат с пясъчни низини. Досега тези „кутиевидни образувания“ са били видими само от космоса, което е довело до множество теории за техния произход.

Директният контакт с тези структури помогна на учените да проследят движението на древните подземни води и да разберат най-важното колко дълго условията на Марс са били в състояние да поддържат живот.

Отгоре тези области наподобяват гигантска мрежа, която се преплита през марсианската почва. Въпреки това, на място, Curiosity наблюдава мрежа от скалисти хребети с височина от един до два метра.

Както обяснява НАСА, тези структури са създадени от вода: тя някога е ерозирала пукнатини в скалите, оставяйки след себе си минерални утайки. С течение на времето тези отлагания са се вкаменили, образувайки здрави „стени“, които са оцелели и до днес.

„Тези минерали след това подсилили области, които се превърнали в хребети, докато други части без минерално подсилване са се образували от вятъра“, казват експертите от американската космическа агенция.

Роувърът също така потвърди, че тъмните линии, открити на предишни изображения, са централни пукнатини. Тези характеристики по този начин маркират пътища, където е циркулирала водата и са се натрупвали минерали.

Пейзаж, оформен от древни водни потоци

Фактът, че тези структури са открити на толкова значителна надморска височина на връх Шарп, е ключов детайл. Тази планина с височина приблизително 5 километра е уникален архив на марсианската история, като всеки скален слой съответства на специфична климатична епоха. Според изследователката Тина Сийгър от университета Райс, наличието на тези образувания на такава надморска височина и местоположение сочи към важен факт.

„Нивото на подпочвените води сигурно е било доста високо, което означава, че водата, необходима за поддържане на живота, е могла да се запази много по-дълго, отколкото предполагахме от орбита“, обяснява ученият.

По време на своите изследвания, Curiosity откри малки минерални образувания на Марс, които са свързани с минала водна активност. Разположението им е характерно, появявайки се по протежение на стените на билата и в депресиите, а не близо до централните пукнатини. Както обясниха учените, този модел остава неясен и може да показва множество фази на активност на подземните води.

„Все още не можем да обясним напълно защо тези образувания се появяват там. Може би хребетите първоначално са били циментирани от минерали, а по-късни епизоди на подпочвени води са оставили нодули около тях“, казва Сийгър.

