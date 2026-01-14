Проучване: Как хората могат да общуват с извънземните, ако получат сигнал

За да научат за метода на комуникация с извънземни, учените провели експеримент върху пчели. Ако хората някога получат съобщение от интелигентни извънземни, най-голямото предизвикателство може да не е колко далеч са те, а как изобщо да комуникират с тях, пише Interesting Engineering .

Как хората могат да общуват с извънземни, ако получат сигнал

Известно е, че най-близката до нас звездна система е на повече от четири светлинни години разстояние, което означава, че дори един прост въпрос и отговор може да отнеме повече от десет години.

„В такъв случай думите, жестовете или културните символи биха били безполезни, тъй като те работят само когато и двете страни споделят една и съща биология и опит – условия, които не съществуват между цивилизации, еволюирали на различни планети“, обяснява статията.

Учени: Първият контакт на човечеството с извънземни може да бъде трагичен

Ново проучване предполага, че математиката може би е единственото нещо, което ни свързва с извънземните. Според учените, тази наука може би е едно от малкото неща, които интелигентните същества във Вселената наистина могат да споделят. За тази цел те дори са тествали тази теория върху пчели.

„В нашето проучване обсъждаме възможността, че ако хората, пчелите и други нечовекоподобни животни имат или могат да придобият числови понятия, математиката може да бъде модел за универсален език“, казват учените.

Пчелите могат да разбират и учат основна математика

Учените, провели това проучване, са изследвали едно от най-извънземните интелигентни същества на Земята – медоносните пчели.

„Хората и пчелите са се разделили от общ прародител преди повече от 600 милиона години. Мозъците им се различават коренно по размер, структура и функция. Ние разчитаме на говорим и писмен език, докато пчелите общуват, използвайки известния си танц, физическо движение, което кодира информация за източниците на храна – посока, разстояние, ъгъл спрямо слънцето и дори качество“, се обяснява в статията.

Учен от НАСА: Извънземните не се крият, те просто са отегчени от нас

Въпреки тези разлики, и двата вида живеят в сложни общества и обменят важна информация.

„Пчелите и хората са разделени от повече от 600 милиона години еволюция, но въпреки това споделяме общи черти в комуникацията, сътрудничеството и математическите способности“, подчертават учените.

Експерименти показват, че пчелите могат да извършват прости събирания и изваждания, да разбират концепцията за нула, да подреждат количества, да знаят коя група има повече или по-малко елементи, да класифицират числата като четни или нечетни и да се научат да свързват символи с числа.

„Това означава, че ако два вида, толкова различни като хората и пчелите, могат независимо да развиват и разбират математиката, тогава математиката може изобщо да не е човешко изобретение. Вместо това, тя може да е естествен резултат от самия интелект и да функционира като универсален език“, добавя Interesting Engineering.

