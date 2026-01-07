Учени разкриха как извънземните биха могли да ни изпратят евентуален сигнал

Развитите извънземни цивилизации може да предават сигнали не чрез радиовълни, а чрез кратки светлинни проблясъци – подобно на начина, по който светулките светят на Земята. Тази хипотеза е изложена от учени в ново проучване, призоваващо за преосмисляне на търсенето на извънземен живот. Изданието Live Science пише за това.

Ново предоложение на учените за извънземните

Изследователите отбелязват, че съвременните програми за търсене на извънземен разум може да са ограничени от антропоцентричното мислене, тоест опитите за търсене на нечовешки цивилизации, използващи човешка логика. В продължение на десетилетия водещите научни програми, особено SETI, се фокусираха върху търсенето на радиосигнали или следи от мащабни технологични обекти, като например хипотетични сфери на Дайсън. Авторите на ново проучване обаче предполагат, че напредналите цивилизации може изобщо да не използват радиовълни.

Те казват, че подобни цивилизации биха могли да еволюират до "радио-тихо" състояние, използвайки други, по-малко забележими средства за комуникация, като например редовни светлинни проблясъци. На Земята светулките общуват чрез поредица от повтарящи се светлинни проблясъци, което им позволява да идентифицират вида си и да си намерят партньори. Изследователите смятат, че подобен принцип може да бъде използван от извънземни цивилизации като вид сигнал "ние сме тук".

Като част от изследването, учените анализирали характеристиките на повече от 150 пулсара – неутронни звезди, които излъчват редовни светлинни импулси. Въпреки че не са открити доказателства за изкуствен произход на сигналите, някои от техните свойства наподобяват "комуникационни модели", познати в природата.

Авторите подчертават, че работата им е преди всичко мисловен експеримент, а не потвърждение за съществуването на извънземни сигнали. Същевременно изследването призовава научната общност да мисли по-широко и да вземе предвид опита от изучаването на комуникацията между животните на Земята.

Учените отбелязват, че търсенето на извънземен разум изисква отхвърляне на предубеждения и готовност да се търсят сигнали, които не съответстват на човешкото разбиране за технологиите и комуникацията.

Според изследователите комуникацията е фундаментална характеристика на живота и може да се прояви в много форми. Ако човечеството наистина иска да открие извънземни, ще трябва да се научи да вижда това, което преди е било пренебрегвано.

Учените призовават за съвместни усилия между астрономи, биолози и специалисти по поведенчески науки, за да разширят разбирането ни за това какъв може да бъде животът извън Земята.

