Аномалия в Космоса: Мъртва звезда създава ударна вълна от 1000 години

Астрономи са засекли необичайна ударна вълна, излъчвана от бялото джудже RXJ0528+2838, разположено на 730 светлинни години от Земята. Според научните представи, мъртва звезда не е способна да генерира толкова мощен поток, но това се случва от поне хиляда години. Това съобщава изданието Popular Science.

Аномалия с мъртва звезда

Обикновено, след като ядреното гориво на една звезда се изчерпи, тя се превръща в плътно, „тихо“ ядро ​​и има малък ефект върху околното пространство. Затова откриването на ударна вълна, излъчвана от бяло джудже, е изненада за учените.

Аномалията е забелязана за първи път по време на анализ на изображения, направени от телескопа „Исак Нютон“.

„Открихме нещо, което никога преди не е било виждано и, което е по-важно, беше напълно неочаквано“, обясни изследователката Симон Скаринги от университета в Дърам.

RXJ0528+2838 се намира в двойна система с жива звезда, подобна на Слънцето. При такива двойки материалът обикновено се стича върху бялото джудже, образувайки диск около него. Това е, което задейства космическите изтичания. В този случай обаче дискът не е засечен и ударната вълна все още съществува.

За да определят произхода му, учените са използвали спектроскопа MUSE на Много големия телескоп на Европейската южна обсерватория. Инструментите потвърдиха, че ударната вълна е пряко свързана с бялото джудже, а не със случаен облак прах.

Изследователите също така откриха, че RXJ0528+2838 има силно магнитно поле, което може да издърпва материал от своя звезден спътник, което вероятно е причината за изтичането.

„Нашето откритие показва, че дори без диск, тези системи могат да генерират мощни изтичания, разкривайки механизъм, който все още не разбираме, и оспорва стандартната представа за това как материята се движи и взаимодейства в тези екстремни двойни системи“, казва Кристиан Илкевич, учен от Астрономическия център „Николай Коперник“ в Полша.

Все още има повече мистерии около това невиждано досега космическо явление, отколкото отговори. По-специално, магнитното поле на бялото джудже, което Скаринги нарича „мистериозен двигател“, изглежда твърде слабо, за да произведе мощна наблюдаема ударна вълна. Настоящите оценки показват, че то може да поддържа изтичането само за няколкостотин години. Астрономите смятат, че по-нататъшни изследвания могат да хвърлят светлина върху откритие, което никой не е очаквал.

