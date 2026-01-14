Плавал по маршрут за доставка за оръжия за Русия: Ирански кораб бедства в Каспийско море

Иранският товарен кораб „Рона“ бедства в Каспийско море. Това става ясно от съобщение на Министерството на външните работи на Туркменистан. Според информацията, на 14 януари бреговите служби на страната са получили SOS сигнал от иранския плавателен съд.

Държавните органи на Туркменистан, чиято дейност е свързана с ликвидирането и предотвратяването на извънредни ситуации, в съответствие с международните стандарти, регулиращи правилата за навигация, предприеха всички необходими мерки за спасяване на хората. В резултат на навременните мерки всички 14 души на борда на кораба са спасени. Според предварителна информация, това са ирански и индийски граждани. В момента туркменската страна извършва съответните процедури, предвидени в международните правила, уточняват от пресслужбата на Министерството на външните работи на Туркменистан.

Плавателният съд се е движел по маршрут, използван за транспортиране на оръжия от Иран до Русия. Според медийни информации, между октомври 2024 г. и декември 2025 г. корабът е посетил пристанищата Астрахан, Махачкала и Азов повече от 20 пъти, като всеки път е отплавал от ирански пристанища преди това.

