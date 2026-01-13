Любопитно:

Учени: Падането на телескопа "Хъбъл" е неизбежно - защо това може да е опасно за хората

13 януари 2026, 12:05 часа 475 прочитания 0 коментара
Учени: Падането на телескопа "Хъбъл" е неизбежно - защо това може да е опасно за хората

Легендарният телескоп "Хъбъл" може да приключи мисията си, като падне на Земята. Проучване показва вероятното време на падане и потенциалните опасности от отломките. Това съобщава изданието Iflscience.

Падането на космическият телескоп "Хъбъл" е неизбежно

Космическият телескоп "Хъбъл", който помага на астрономите да изследват Вселената в продължение на близо 35 години, бавно губи орбитата си и може да се потопи в земната атмосфера в бъдеще. Ново проучване показва, че рискът за хората е по-висок, отколкото се смяташе досега. 

"Хъбъл" работи в ниска орбита, движейки се със скорост над 28 000 км/ч и е направил над 1,3 милиона научни наблюдения от изстрелването си през 1990 г. Благодарение на неговите данни учените успяха да прецизират възрастта на Вселената до 13,8 милиарда години и да открият ускорението на космическото разширяване.

Прочетете също: Показаха удивителна СНИМКА на "космическа пеперуда"

Въпреки това, телескопът пада все по-ниско всяка година поради съпротивлението на горните слоеве на атмосферата. Преди това астронавтите са го издигали в по-висока орбита със совалки по време на обслужващи мисии, но след края на програмата това стана невъзможно. 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Според нови оценки, орбитата на Хъбъл ще продължи да намалява, докато не влезе отново в атмосферата. Прогнозите варират: оптимистичният сценарий би го оставил в орбита до 2040 г., песимистичният сценарий би го довел до падане още през 2029 г. Най-вероятното завръщане се очаква през 2033 г.

Изследователите предупреждават, че телескопът не е проектиран за контролирано излизане от орбита, така че част от структурата му може да не изгори напълно и да не достигне повърхността. Според моделите, отломките биха могли да се разпръснат в ивица с дължина 350–800 км.

Прочетете също: Готви се изложба на заснети космически обекти с новия телескоп (СНИМКИ) 

Рисковете за хората остават ниски, но надвишават приемливите стандарти на НАСА. Средната оценка определя вероятността от смърт от 1 на 330 - доста над стандарта от 1 на 10 000 - до 1 на 31 000. Ако отломките паднат върху гъсто населени райони като Макао, може да има от два до четири смъртни случая; в Хонконг или Сингапур - поне един.

Авторите на изследването настояват за допълнителни изчисления, отчитащи слънчевата активност, геомагнитните условия и прогнозите за населението. В крайна сметка дори легендарният Хъбъл би могъл да прекрати мисията си с нежелан инцидент, ако падането му се случи неконтролируемо.

Междувременно учените регистрираха 10-секунден гама-изблик от отдалечена точка във Вселената, разположена на 13 милиарда светлинни години.

Прочетете също: Откриха междузвездна планета, поглъщаща материя с рекордна скорост

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
Телескоп
Още от Космос
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес