Учени: Падането на телескопа "Хъбъл" е неизбежно - защо това може да е опасно за хората

Легендарният телескоп "Хъбъл" може да приключи мисията си, като падне на Земята. Проучване показва вероятното време на падане и потенциалните опасности от отломките. Това съобщава изданието Iflscience.

Падането на космическият телескоп "Хъбъл" е неизбежно

Космическият телескоп "Хъбъл", който помага на астрономите да изследват Вселената в продължение на близо 35 години, бавно губи орбитата си и може да се потопи в земната атмосфера в бъдеще. Ново проучване показва, че рискът за хората е по-висок, отколкото се смяташе досега.

"Хъбъл" работи в ниска орбита, движейки се със скорост над 28 000 км/ч и е направил над 1,3 милиона научни наблюдения от изстрелването си през 1990 г. Благодарение на неговите данни учените успяха да прецизират възрастта на Вселената до 13,8 милиарда години и да открият ускорението на космическото разширяване.

Въпреки това, телескопът пада все по-ниско всяка година поради съпротивлението на горните слоеве на атмосферата. Преди това астронавтите са го издигали в по-висока орбита със совалки по време на обслужващи мисии, но след края на програмата това стана невъзможно.

Според нови оценки, орбитата на Хъбъл ще продължи да намалява, докато не влезе отново в атмосферата. Прогнозите варират: оптимистичният сценарий би го оставил в орбита до 2040 г., песимистичният сценарий би го довел до падане още през 2029 г. Най-вероятното завръщане се очаква през 2033 г.

Изследователите предупреждават, че телескопът не е проектиран за контролирано излизане от орбита, така че част от структурата му може да не изгори напълно и да не достигне повърхността. Според моделите, отломките биха могли да се разпръснат в ивица с дължина 350–800 км.

Рисковете за хората остават ниски, но надвишават приемливите стандарти на НАСА. Средната оценка определя вероятността от смърт от 1 на 330 - доста над стандарта от 1 на 10 000 - до 1 на 31 000. Ако отломките паднат върху гъсто населени райони като Макао, може да има от два до четири смъртни случая; в Хонконг или Сингапур - поне един.

Авторите на изследването настояват за допълнителни изчисления, отчитащи слънчевата активност, геомагнитните условия и прогнозите за населението. В крайна сметка дори легендарният Хъбъл би могъл да прекрати мисията си с нежелан инцидент, ако падането му се случи неконтролируемо.

Междувременно учените регистрираха 10-секунден гама-изблик от отдалечена точка във Вселената, разположена на 13 милиарда светлинни години.

