Учени откриха микроскопични фрагменти от метеорит, паднал на 6 октомври 1918 г. Повече от век след удара, изследователите откриха фрагменти от минерала фаялит в магнитната фракция на почвите до Саратов. Тази находка е много вероятно да произхожда от Саратовския метеорит - по-точно от една от неговите хондрули.

Находката на учените

Изследването е проведено от изследователи от Лабораторията по седиментна геохимия в Института по геохимия и аналитична химия „Вернадски“ на Руската академия на науките, заедно с колеги от Институтите по океанология, география и физика на Земята на Руската академия на науките, Московския държавен университет „Ломоносов“, Тамбовския държавен технически университет и Саратовския център за развитие на агломерации и индустриални паркове. Резултатите са публикувани в списание „Записки на Горния институт“.

Интердисциплинарен екип тества хипотезата дали фрагменти от космически материал в магнитната фракция на съвременните почви могат да бъдат използвани за идентифициране на разпределението на метеоритните потоци, т.е. за картографиране на областите, където са паднали отломките. Пробите са събрани по оста на полета на метеорита през 2024 г. като част от експедицията „Floating Universities Floot“.

Материалът е събран на тънки срези. Феромагнитни фракции от един и същи порядък, с тегло между 2,2 и 10 грама, са открити във всички проби без изключение. Тези фракции се състоят от сферули, предимно магнетит, ъгловати фрагменти от магнетит, покрити с хематитови оксиди, и умерено заоблени фрагменти от същия минерал. Немагнитната част на пробите се състои от кварц, калиеви фелдшпати и амфиболи – компоненти, често срещани в земните почви.

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Ключовият аргумент за „космическия произход“ на находките е предоставен от оливините: в изследваните фрагменти те съответстват на фаялит и форстерит – минерали, характерни за много видове метеорити. Учените предполагат, че тези находки принадлежат конкретно на Саратовския метеорит или на продуктите от неговите промени. Фелдшпати, идентифицирани по-рано в това небесно тяло, също са открити в редица проби.

Особено ценна била пробата от района на Белая гора, в която изследователите открили фаялит, което според тяхната оценка с голяма степен на вероятност може да бъде фрагмент от хондралната формация на хондритен метеорит, тоест буквално парче от вътрешната структура на Саратовския метеорит.

Заключението на изследването е обнадеждаващо: следи от небесно тяло могат да бъдат открити на ниво микрофрагмент дори 100 години след удара му. А интегрираният подход, съчетаващ геохимия, минералогия и почвознание, позволява ефективно изучаване на метеоритните потоци без необходимост от нови падания или големи експедиции с металотърсачи.

Работата на учените не свършва дотук: групата продължава изследванията си, за да очертае зоната на метеоритния поток – да изясни границите на територията, където фрагменти от саратовския небесен извънземен паднаха на 6 октомври 1918 г.