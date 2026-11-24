Тъмната енергия може да възникне от същите фундаментални закони на физиката, които държат ядрата на атомите заедно.

В продължение на почти 30 години от откриването ѝ, физиците се опитват да разрешат мистерията на тъмната енергия - мистериозна сила, която ускорява разширяването на Вселената. Учените все още не знаят какво е тя или откъде идва. Смята се, че появата ѝ е свързана с хипотетични полета или неизвестни елементарни частици. Но няма доказателства за това. Сега учените заявиха, че тъмната енергия може да възникне поради същите фундаментални закони на физиката, които държат атомните ядра заедно. Резултатите от изследването са публикувани в Astrophysical Journal, пише Phys.

Откритието на учените за тъмната енергия

Космическият вакуум, или празното пространство, никога не е наистина празно. Това е среда, изпълнена със субатомни полета и квантова енергия.

Квантовата хромодинамика е теория, която описва силното взаимодействие, най-силното от четирите фундаментални сили в природата. Тази сила държи заедно кварките, елементарните частици, които изграждат протоните и неутроните. Тези частици изграждат ядрата на атомите. Силното взаимодействие също така държи заедно протоните и неутроните, поддържайки ядрата на атомите стабилни.

В квантовата хромодинамика вакуумът има топологични свойства, които могат да повлияят на пространството на огромни разстояния. Физиците предполагат, че с разширяването на Вселената тази субатомна структура се променя с течение на времето. Това причинява толкова силна промяна в енергията, че е достатъчна да ускори разширяването на Космоса.

Тоест, тъмната енергия може да бъде обяснена в рамките на квантовата хромодинамика и това не изисква участието на хипотетични полета или неизвестни фундаментални частици, смятат физиците.

Теоретичният модел на учените показва, че енергийната скала, която следва от свойствата на вакуума в квантовата хромодинамика и гравитацията, е близка до наблюдаваната скала на тъмната енергия. По този начин квантовият вакуум може да има свойства, които обясняват ускореното разширяване на Вселената, без да се излиза извън рамките на Стандартния модел на физиката на елементарните частици.

Физиците смятат, че появата на тъмната енергия е свързана със силното взаимодействие. Учените сравниха своя модел на тъмната материя с реални астрономически данни и се оказа, че той е в съответствие с резултатите от наблюденията на разширяването на Вселената. Физиците се надяват да потвърдят новото обяснение за физическата природа на тъмната енергия с помощта на нови данни, които ще бъдат получени през следващите години от следващото поколение космически телескопи.

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