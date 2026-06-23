Експерт: Замразяването на минималната работна заплата би създало икономически парадокс

"Премиерът правилно възрази срещу решението на финансовия му кабинет за замразяването на заплатите. България е в ликвидна криза, защото от фискалния резерв са свободни само 800 млн. евро. Дефицитът е два пъти по-голям спрямо миналата година. Приходите нарастват със 7%, но разходите - с 14. На практика няма пари за пенсии и заплати", каза в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS икономическият съветник към БСК и преподавател в УНСС доц. Щерьо Ножаров.

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"Замразяването на минималната работна заплата ще създаде икономически парадокс. Линията на бедност у нас не може да бъде спряна да расте, защото се определя по Европейски механизъм. Тези, които са на минималната работна заплата, получават 481 евро. Ако минималната заплата се замрази в следващите три години, а линията на бедност нараства с 30 евро всяка година, след две години те ще се доближат. Ще стане безсмислено хората, които взимат минимална заплата, да работят по 8 часа на ден, вместо да получават гарантирана социална помощ. Това се нарича капан на безработицата", обясни експертът.

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По думите му сегашният механизъм за определяне на минималната работна заплата противоречи на Европейската директива, която трябваше да въведем преди година и половина. "Този механизъм се обсъжда повече от 4 години и социалните партньори са осъзнати какво трябва да съдържа той. Търпимият срок за прилагането му вече изтече, защото ако не го направим до август месец - ще има санкции", уточни доц. Ножаров. По думите му 600 000 човека у нас са зависими от минималната заплата. Социалните помощи в голямата си част вече са развързани от нея, подчерта той.

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Плащането на осигуровките от държавните служители е опит за манипулиране на бюджетния дефицит, твърди експертът. "Беше казано, че в следващите години ще се увеличи брутното им възнаграждение, но това ще запази нетното им. По този начин държавата се опитва да направи трик и ще превърне разхода в приход", уточни доц. Ножаров.

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Преподавателят в УНСС коментира и данъчното облагане за повече от едно жилище. Според него идеята е незаконосъобразна. "Има недопустимо смесване между подоходни и имуществени данъци. Имуществените данъци трябва да бъдат само по стойност. По този начин укриването на данъци ще бъде много лесно", обясни експертът.