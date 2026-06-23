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Пороен дъжд и градушка удариха Лом, части от града са наводнени (ВИДЕО)

23 юни 2026, 19:05 часа 723 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Пороен дъжд и градушка удариха Лом, части от града са наводнени (ВИДЕО)

Интензивен дъжд, придружен със слаба градушка, падна над Лом. Около 30 минути е валяло над Лом малко след 17 часа. Вследствие на това има наводнени улици в ниската част на града, съобщава общественото радио. Служители от "Чистота" оказват съдействие, където е необходимо, обясниха от Община Лом.

Дъждът е бил премесен със слаба градушка с големината на грахово зърно, но няма нанесени поражения, допълниха от общината. В останалата част на област Монтана на места преваля краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици.

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Порой Градушка Лом
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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