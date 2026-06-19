Изгубена извънземна цивилизация: Следи от извънземни технологии са скрити на Луната?

В продължение на десетилетия учените търсят признаци на технологично напреднала извънземна цивилизация. Досега тези търсения са били неуспешни. Авторите на изследване, публикувано на сървъра за препринти arXiv, смятат, че може би не сме открили интелигентни извънземни в нашата галактика, защото те са изчезнали отдавна. Но останки от тяхната технология все още биха могли да пътуват през космоса и да се озоват на Луната, пише ScienceAlert.

Има ли на Луната следи от изгубена извънземна цивилизация

Авторите на изследването предполагат, че всяка потенциална извънземна цивилизация би могла да притежава технологии, които ние или вече притежаваме, или може да станат достъпни в бъдеще. Те биха могли да включват космически кораби, сфери на Дайсън за събиране на звездна енергия, предаватели за комуникации в дълбокия космос и други подобни.

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Учените предполагат, че една от възможните причини, поради които никоя извънземна цивилизация не е отговорила на нашите сигнали, е, че тези цивилизации са мъртви. Това означава, че извънземните цивилизации може вече да са изчезнали от нашата галактика в резултат на някакъв катаклизъм. Авторите предполагат, че вероятността за едновременно съществуване на множество интелигентни видове в нашата галактика е много ниска.

Според тях всички извънземни технологии, съществували в космоса, са били унищожени с течение на времето поради липса на поддръжка. Възможно е тези изкуствени обекти да са се превърнали в прах, който е бил повдигнат от звездния вятър на звездата, около която е съществувала извънземната цивилизация. Този вятър би могъл да избута технологичния прах извън Слънчевата система. След това този прах би могъл да се носи из Млечния път дълго време и да се е утаил в други светове в други слънчеви системи.

Нашата Слънчева система не е неподвижна; тя постоянно се движи през Млечния път и преминава през междузвездна материя, част от която може да съдържа следи от извънземни технологии. Този прах би могъл да е попаднал например на Луната, която поради местните си условия е идеален свят за съхранение на древни космически реликви.

Учените вярват, че ако внимателно проучим лунния прах, бихме могли да открием следи от извънземни технологии. Изкуственият произход на праха би бил разкрит от неговия състав.

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Междувременно учените правят предположения, ако все пак има извънземни цивилизации, които в момента съществуват, защо те не летят до Земята.

Първата и най-очевидна причина са огромните разстояния във Вселената. Най-близката звезда до Слънцето, Проксима Кентавър, се намира на приблизително 40 трилиона километра от Земята. Това е около 4,3 светлинни години. Светлинна година е разстоянието, което светлината изминава за една година със скорост приблизително 300 000 км/с. Съвременните космически кораби се движат много по-бавно.

Учените припомнят, че дори Parker Solar Probe, един от най-бързите космически апарати, достига скорост от около 191 км/с. Това е само около 0,064% от скоростта на светлината. При тази скорост пътуването до Проксима Кентавър би отнело около 6650 години. Тоест, междузвездното пътуване в рамките на един човешки живот би изисквало технологии, способни да се движат с почти светлинна скорост. Но дори това създава нови проблеми.

Според теорията на относителността на Алберт Айнщайн, времето тече по-бавно за обект, движещ се много бързо. Това явление се нарича забавяне на времето. За астронавтите на Международната космическа станция ефектът е едва забележим, но за междузвездните пътувания той би бил далеч по-значителен. Цивилизация, която изпраща екипаж до Земята и обратно, би могла да накара пътниците да се върнат на планетата след десетки или стотици години в своето собствено време.

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