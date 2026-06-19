Учени: С какво биха се хранили извънземните, ако живееха на Земята

Учени описаха как би изглеждала диетата на извънземни, ако се заселят на нашата планета. Дори извънземните да споделят подобна основна биология с нас, няма гаранция, че храните, безопасни за хората, биха били съвместими с храносмилателната им система. Следователно, вместо да хапват човешка храна, извънземните вероятно биха предпочели да се угощават със „суровини“, открити на Земята, пише Daily Mail.

Какво би включвала диетата на извънземните на Земята?

Според професор Хосе Мигел Сориано дел Кастийо, диетолог в Университета на Валенсия, ако извънземни се заселят на Земята, нашата планета вероятно ще предложи на извънземния живот „рискован бюфет“. Ученият предполага, че извънземните биха се хранили с вода, азот, фосфор, желязо, соли, липиди, микробна биомаса или прости органични молекули.

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Експертът обаче отбелязва, че класическото отвличане на крава от НЛО може да не е чак толкова невероятно. Факт е, че при живите същества има изненадващ брой уникални храносмилателни системи. Например, кравите разчитат изцяло на бактерии, живеещи в стомасите им, за да разграждат и усвояват целулозата в тревата.

Според професор Кастийо това означава, че е изключително трудно да се предвиди как би изглеждала естествената диета на извънземните. Има обаче няколко основни факта, общи за всички форми на живот. Учените смятат, че три основни елемента са от съществено значение за живота на Земята - източници на енергия; течност, в която могат да протичат химични реакции и подходящи химични елементи.

Тези компоненти са леснодостъпни на Земята, така че няма причина извънземните да гладуват на нашата планета. Например, един достатъчно напреднал извънземен би могъл просто да събере органична материя от Земята и да я преработи в нещо подходящо за собствената му храносмилателна система.

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Професор Кастийо обаче смята, че извънземните трябва да бъдат внимателни, тъй като Земята също е пълна с токсини, патогени и алергени. Например, земният протеин може да е безполезен, ако храносмилателната им система използва различни аминокиселини. Нашите захари може да са безполезни, ако метаболизмът на извънземните не може да ги обработи. Затова експертът смята, че би било по-разумно извънземните да отвлекат няколко крави, преди да консумират каквото и да било от Земята.

Професорът отбелязва, че извънземен с тегло приблизително 70 кг вероятно би се нуждаел от около 1700 ккал на ден, докато масивен извънземен с тегло 150 кг би се нуждаел от над 3000 ккал, само за да поддържа живота си без често движение. Между другото, това е само минимумът, необходим за поддържане на живота, без да се включва допълнителната енергия, необходима за движение, мислене, работа, пилотиране на НЛО и други процеси. Още по-странна възможност обаче е извънземните изобщо да не се нуждаят от храна, за да съществуват.

Междувременно учени разкриха, че евентуалното нашествие на извънземни на Земята би могло да доведе не само до страх от непознатото за човечеството, но и до мащабни политически, икономически и психологически катаклизми. Това мнение изрази професор Ави Льоб от Харвардския университет, който ръководи проекта „Галилео“ за търсене на извънземни технологии, съобщава „Дейли Мейл“.

Според учения, първата среща на човечеството с извънземна цивилизация едва ли ще бъде като сюжетите на популярни филми за извънземни. Той смята, че хората най-вероятно ще се сблъскат не с живи същества, а с технологични устройства, управлявани от изкуствен интелект.

Професорът обяснява това с огромните разстояния между Земята и потенциално обитаеми планети. Например, най-близката известна обитаема планета, Проксима Кентавър b, се намира на 4,2 светлинни години от Земята. Поради това, казва той, е много по-реалистично да се предположи пристигането на автоматизирани сонди, а не на биологични форми на живот.

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