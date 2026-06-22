Магнитни бури през седмицата 22-28 юни 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

През новата седмица от 22-28 юни 2026 г. не се очаква да има дни със силни магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 22 юни ще бъде от степен 2. По данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има само два дни с леко повишена геомагнитна активност.

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник, 22 юни 2026 г., стойността на Кр индексът ще е 2, 23 юни - 2. Това не е повишена геомагнитната активност и не може да предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания.

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Снимка: Meteoagent

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Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 24 и 25 юни 2026 г. стойността на Кр индекса ще е - 4. Това не са много силни магнитни бури и не би трябвало да причинят здравословни неразположения при метеочувствителните хора. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

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Пълната прогноза!

2026 Jun 22 - 2

2026 Jun 23 - 2

2026 Jun 24 - 4

2026 Jun 25 - 4

2026 Jun 26 - 3

2026 Jun 27 - 3

2026 Jun 28 - 2

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