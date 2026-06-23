Барселона взе национал на Египет, каталунците плащат скромна сума за 18-годишния талант

Барселона привлече ново попълнение за предстоящия сезон и това е младият египетски национал Хамза Абделкарим. Това съобщиха медиите в Испания. Според информациите каталунският клуб се възползвал от откупната клауза в договора на младока, която позволява на иберийците да придобият правата на нападателя за 1,5 милиона евро от Ал Ахли.

Хамза Абделкарим в момента е на Мондиал'26

🆕 𝐇𝐚𝐦𝐳𝐚 𝐀𝐛𝐝𝐞𝐥𝐤𝐚𝐫𝐢𝐦 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣



🤝 El davanter egipci s’incorpora definitivament al Barça i signa per tres temporades



💙❤️ https://t.co/7AdgOej8WE — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) June 23, 2026

18-годишният Хамза Абделкарим вече е договорил своите лични условия с Барселона като е подписал контракт с тима от „Камп Ноу“ до лятото на 2029 година. Още преди седмици спортно-техническото ръководство на Барселона реши да привлече офанзивния футболист, но в крайна сметка трансферът се е осъществил днес.

В последната близо половин година египетският футболист игра в Барселона като преотстъпен. Той се подвизаваше във втория тим на каталунците и за няколко месеца вкара 8 гола в 11 мача. В клуба вярват, че той има огромен талант и е обещание за бъдещето. В момента той е част от националния тим на Египет на Световното първенство.

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