Откриха трета галактика без тъмна материя: Как е възможно това?

Ново откритие може да помогне за разрешаването на една от най-големите мистерии на космоса. То се отнася до природата на невидимата субстанция, без която галактиките не могат да съществуват.

По-голямата част от масата във всички галактики се състои от невидимо вещество, наречено тъмна материя. То помага за формирането на галактиките, действайки като гравитационно скеле, което свързва обикновената материя. Тъмната материя е пет пъти по-изобилна от обикновената материя, но е невидима, въпреки че гравитационното ѝ влияние е видимо. Смятало се е, че всички галактики са доминирани от тъмна материя. Това се оказа невярно. Ново проучване, публикувано в The Astrophysical Journal, може да помогне за разкриване на тайната природа на най-важното вещество във Вселената, съобщава ScienceAlert.

Третата галактика без тъмна материя

Преди приблизително 67 милиона години е съществувала свързана група от 10 галактики, подредени в отличителна линия. Галактиките, разположени близо една до друга, се движат в пространството по подобен начин.

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Астрономите съобщиха, че третата галактика в тази група, DF9, също е лишена от тъмна материя. През 2018 г. те откриха, че една от галактиките в тази група, DF2, е практически лишена от тъмна материя и е доминирана от обикновена материя. Това откритие постави под въпрос всички съществуващи модели за формиране на галактики. През 2019 г. астрономите откриха, че съседна галактика, DF4, също почти няма тъмна материя. Сега астрономите съобщиха, че трета галактика в тази група, DF9, също е лишена от мистериозното вещество. Това изглеждаше невъзможно, но многобройни наблюдения го потвърждават.

Преди приблизително 67 милиона години е съществувала свързана група от 10 галактики, подредени в отличителна линия.

Учените никога не са виждали група галактики, която практически да не съдържа тъмна материя. Смята се, че тези галактики са се образували заедно в резултат на бурно събитие, което е отделило обикновената материя от тъмната материя. Това събитие никога преди не е било наблюдавано и учените са стигнали до това заключение чрез моделиране.

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Проучването предполага, че тези странни галактики са се образували в резултат на необичаен сблъсък на галактики джуджета в далечното минало. Симулациите показват, че звездите и тъмната материя са били изтласкани по-навътре в космоса по време на сблъсъка, а огромният струпване на междузвезден газ, останало след него, е предизвикало образуването на нови звезди. Това е създало регион, богат на обикновена материя, но с много малко тъмна материя. Това е довело до образуването на галактики без тъмна материя.

Това откритие би могло да помогне на учените да обяснят природата на това мистериозното невидимо вещество. Според авторите на изследването, откритието предоставя убедителни доказателства, че тъмната материя се държи като физическо вещество, а не като продукт на алтернативна теория за гравитацията.

Междувременно астрономи обявиха откриването на една от най-големите въртящи се космически структури, разположена на 140 милиона светлинни години от Земята. Според Interesting Engineering, това е гигантска въртяща се космическа нишка, съдържаща „свръхфина“ верига от 14 богати на водород галактики. Тя се простира на приблизително 5,5 милиона светлинни години и е широка 117 000 светлинни години. Всички тези галактики са свързани помежду си като висулки на гривна.

Според съ-ръководителя д-р Лайла Джанг, структурата е поразителна не само заради мащаба си, но и заради комбинацията от подравняването на въртенето и движението на цялата нишка. „Това е като атракцион с чаена чаша в увеселителен парк: всяка галактика се върти независимо, но цялата „платформа“ – космическата нишка – се върти едновременно. Тази двойна динамика предоставя уникална представа за това как галактиките генерират свой собствен ъглов момент“, обяснява тя.

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