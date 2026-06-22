Учени: Земята ще преживее смъртта на Слънцето

В продължение на поколения учените вярвали, че датата на гибелта на Земята е известна със сигурност. След приблизително 5 милиарда години Слънцето ще се раздуе в гигантска червена звезда и в крайна сметка ще погълне всички вътрешни планети на Слънчевата система.

Гибелта на Слънцето

Повечето предишни проучвания предвиждаха, че Земята ще бъде сред жертвите от гибелта на Слънцето. Но ново проучване предполага, че нашата планета може би все още е пощадена от подобна съдба, според статия в Astronomy & Astrophysics.

Използвайки подобрени модели на звездни приливи и отливи и актуализирани оценки за това колко маса може да загуби застаряващото Слънце, изследователите са установили, че Земята може да избегне окончателното разширяване на Слънцето, вместо да бъде погълната от него.

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Въпросът дали Земята в крайна сметка ще бъде погълната от умиращото Слънце или може да оцелее, като се измести в по-широка орбита, остава нерешен в продължение на много години, защото две мощни сили се конкурират с остаряването на Слънцето.

От една страна, разширяващата се звезда генерира приливни взаимодействия, които могат да привличат планетите навътре. От друга страна, Слънцето губи маса поради звездните ветрове, отслабвайки гравитационната си сила и позволявайки на планетарните орбити да се изместят навън.

Определянето кой ефект ще доминира се оказа трудно, тъй като и двата процеса включват сложна физика, която учените трудно могат да моделират точно.

„Прогнозната съдба на Земята е много чувствителна към приливния модел и предполагаемата скорост на загуба на маса“, отбелязват авторите на изследването.

За да изучат този проблем, авторите на изследването са моделирали бъдещата еволюция на Слънчевата система, използвайки съвременни модели на звездна еволюция.

Предсказването на бъдещето на Земята се свежда до определяне кой ефект е по-силен: привличането навътре, причинено от приливите и отливите, или отблъскването навън, причинено от загубата на маса.

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Когато изследователите комбинирали ревизирана физика на приливите и отливите със съвременни оценки за загуба на маса, балансът се променил значително. Резултатите от тяхното моделиране показали, че земната орбита може да се разшири достатъчно, за да остане извън максималния размер на Слънцето както във фазата на червения гигант, така и във фазата на асимптотичния клон на гигантите. Последната е най-новият етап от звездната еволюция, по време на който те се разширяват значително, губят маса и започват да пулсират, преди да се превърнат в бели джуджета.

Интересното е, че в актуализирания сценарий Марс също оцелява, докато звездата поглъща Меркурий и Венера. Констатациите показват, че по-слабите от очакваните приливни ефекти, съчетани със значителна загуба на маса от Слънцето, могат да дадат на Земята шанс да избегне огнената съдба, предсказана от много по-ранни изследвания.

Това обаче не означава, че животът на Земята ще продължи да процъфтява след милиарди години. Интензивната слънчева радиация през това време вероятно ще направи планетата необитаема.

Междувременно астрономите откриха, че процесите във вътрешността на Слънцето са се променили значително през последните 40 години, отколкото показват наблюденията на повърхността му. Данните показват, че магнитната активност на звездата постепенно се концентрира по-близо до повърхността.

Активността на Слънцето се колебае в приблизително 11-годишен цикъл. По време на минимална активност е относително спокойно, докато по време на максимална активност по-често се случват мощни слънчеви изригвания и изхвърляния на коронална маса. Тези събития могат да повлияят на работата на спътниците, GPS, комуникационните системи и електрическите мрежи на Земята.

Последните цикли показаха забележими промени. По-специално, цикъл 24 беше значително по-слаб от предишните цикли по отношение на броя на слънчевите петна и нивата на радиация. Очакваше се цикъл 25 да продължи тази тенденция, но наблюденията показват необичайни процеси под повърхността на Слънцето.

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