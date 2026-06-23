Голям пожар в столичен квартал: Спешно изведоха лежащо болен (ВИДЕО)

Голям пожар възникна в столичния квартал "Обеля". На 23.06.2026 г. в 17:39 ч. в ОЦ при СДПБЗН е получен сигнал за пожар в къща в кв. Обеля в гр. София. За мястото на пожара са изпратени 3 ПА и 1 линейка с екипи от СДПБЗН.

При пристигане на място екипите установяват, че горят няколко спомагателни постройки до къщата, пълни с гуми и други складирани вещи. В къщата е имало лежащо-болен човек, който е изведен от екипите на безопасно място и не е пострадал, съобщиха от пожарната за bTV.