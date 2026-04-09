"Смачкват малкия бизнес и взимат софиянци за заложник": Найденов критикува протеста на пътната помощ

Малкият бизнес е смачкан заради монопол в пътната помощ. Тези, които протестират, се опитват да вземат софиянци за заложник. Това заяви служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов по повод протеста на представители на фирми за пътна помощ на Софийския околовръстен път. По думите му има интерес да се отвлече вниманието на МВР за разкриване на изборни нарушения.

Министър Найдов се обяви за връщане на свободния пазар на услугата. "АПИ е агенция за строене и поддържате на пътища и услугите за пътна помощ не са присъща дейност. Не е работа на държавата да казва на частния бизнес кой да вика за пътна помощ. Нашето общество не може да бъде заложник на частни интереси", категоричен е той.

Регионалният министър обясни, че монополът постепенно се е създал, като всичко е започнало от 2010 г. "Като че ли миналата година лятото, с вкарването на клауза в договора за ремонт и текуща поддръжка на АПИ, се е стигнало да иначе тази благородна услуга. АПИ е подхлъзната и е вкарана в една неприсъща дейност. Спираме да изплащаме тази услуга. Повече няма да изпращаме такива суми. Оставяме нещата на свободния пазар", каза той.

Димитър Михайлов, представител на бранша, заяви пред медиите, че пазарът е монополизиран на 100% от една единствена фирма. И посочи, че това е тази, която в момента прави протест. По думите му отговорността за един автомобил я носи собственикът и лицата, които са в него.

Друг представител на бранша, също се разграничи от протестиращите. "Тези хора, които са на околовръстното и протестират, са хората, които източват бюджета. Ние от бранша се разграничаваме от техните действия", заяви той.