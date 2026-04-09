Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Камион уби на място пешеходка в София

09 април 2026, 9:56 часа 470 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Камион уби на място пешеходка в София

Товарен автомобил е блъснал пешеходка в София. От пресцентъра на МВР потвърдиха пред Actualno.com, че е регистриран такъв инцидент през днешния ден в столицата. По-конкретно проишествието е станало в района на кръстовището между улиците "Скопие" и "Щросмайер". По първоначални данни на полицията пешеходката е починала. Няма повече подробности за катастрофата, нито за пробите за алкохол на водача и причините за инцидента. 

В социалните мрежи се появиха снимки от инцидента, като се виждат на място полиция и камионът, участвал в пътнотранспортното произшествие. От снимката става ясно, че движението в едната лента за движение в района на инцидента е затруднено. ОЩЕ: Дрогиран шофьор блъсна пешеходец

Подобни инциденти

Това не е първият случай, при който шофьор убива пешеходец в столицата. Подобен инцидент имаше през февурари, когато шофьор на камион не намали скоростта при трамвайна спирка и блъсна и уби пешеходец. След това водачът избяга от местопроизшествието. По-късно Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем шофьора.

По-леки инциденти с пешеходци бяха регистрирани през март в Бургас, в Лом.

В Стара Загора през миналия месец се сблъскаха два автомобила и пешеходец. Жена на 22 години беш настанена в болнично заведение в Стара Загора с опасност за живота след катастрофата, докато пешеходецът, който също беше откаран за преглед в лечебно заведение беше настанен за лечение в болница, но е без опасност за живота.  ОЩЕ: Сблъсък на два “Мерцедес“-а и пешеходец: Има сериозно пострадала шофьорка

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
