От стажант до RPA специалист в Yettel: какво е общото между автоматизацията и креативността

Ангел Тодоров разказва как стажът в Hub by Yettel учи на реални бизнес умения

Двама души могат да изпълняват една и съща задача по различен начин. Но когато тя трябва да бъде поета от робот, е необходимо да се намери общ подход, при който всяка стъпка следва ясна логика, а резултатът е надежден.

Именно това е част от работата на Ангел Тодоров, Junior RPA Specialist в Yettel. Той се занимава с роботизирана автоматизация на процеси (RPA) – технология, при която софтуерни роботи поемат повтарящи се задачи вместо хората. И макар на пръв поглед професията му да изглежда строго техническа, тя изисква не само програмиране, но и креативност, аналитично мислене и добро познаване на бизнес процесите.

Преди близо две години Ангел се присъединява към телекома като стажант по програмата Hub by Yettel. Днес вече самостоятелно работи с различни екипи и отговаря за важни проекти.

Какво всъщност правят софтуерните роботи?

За разлика от повечето клипчета с роботи, които сме гледали, тези нямат физическо тяло. Те са софтуерни решения, които изпълняват предварително зададени действия в различни системи – например изтеглят файлове, обработват информация, попълват данни и изпращат справки. Така роботите поемат повтарящите се действия, а хората следят за правилното им изпълнение, намесват се при необходимост и вземат решенията, които изискват експертна преценка.

Преди да се стигне до автоматизацията обаче, екипът на Ангел трябва да разбере подробно съответния процес – откъде идва информацията, как се обработва, през кои системи преминава и какъв трябва да бъде крайният резултат. След това търси възможности да опрости отделните стъпки и разработва техническите решения.

Именно тук според Ангел е една от най-интересните страни на професията. Невинаги съществуващите процеси са добре подредени, а понякога различни колеги изпълняват една и съща задача по различен начин. За да бъде автоматизирана, тя първо трябва да следва ясна и последователна логика.

„Точно там е и креативността – да намериш най-добрия начин да превърнеш един по-хаотичен процес в работещо решение, което може да се използва устойчиво във времето и да улеснява работата на екипите“, обяснява Ангел.

Отговорността на RPA екипа не приключва с внедряването. Ангел и колегите му продължават да следят работата на автоматизациите и да реагират при възникнал проблем. Защото не е достатъчно един софтуерен робот да изпълни успешно задачата си веднъж – той трябва да дава надеждни резултати всеки ден.

От университета до реалния бизнес

Тази отговорност за крайния резултат е и един от важните уроци, които Ангел научава извън университета. Той следва „Информатика“ в Нов български университет, а преди Yettel вече има опит в колцентър и в по-малка софтуерна компания. Именно в телекома обаче за първи път работи с толкова много взаимосвързани системи и бизнес процеси.

Макар RPA да не е сред основните технологии, които изучава, университетът му дава добра основа в програмирането. Стажът надгражда тези знания с практически опит и му показва какво означава да създаваш решения, които други хора използват ежедневно.

„В университета често разработваш проект, който трябва да работи на твоя компютър, предаваш го и с това всичко приключва. В работна среда обаче автоматизацията трябва да функционира устойчиво, да работи с различни системи и най-вече – виждаш каква реална полза носи на хората, които я използват“, разказва Ангел.

Може ли AI да замени RPA?

С развитието на изкуствения интелект възможностите за автоматизация стават все повече. Но означава ли това, че AI може да замени софтуерните роботи? Според Ангел двете технологии по-скоро се допълват. Докато RPA е най-подходяща за повтарящи се задачи с ясни правила и последователности, AI може да помогне в ситуации, които изискват по-гъвкав подход и обработка на по-сложна информация.

В ежедневната си работа Ангел използва изкуствения интелект най-вече за търсене на информация и проучване на различни решения. Това му спестява време, но не отменя необходимостта сам да проверява получените резултати, особено когато става дума за програмен код.

„Казват, че една от суперсилите на програмистите е колко бързо могат да намерят необходимата информация. AI прави точно това по-лесно – вече ти трябват само няколко клика да стигнеш до това, което търсиш“, казва той.

Практическото приложение на изкуствения интелект е във фокуса и на 11-ото издание на Hub by Yettel, което започва през ноември. Новите стажанти ще преминат през интензивно обучение по AI, след което ще прилагат наученото в реални бизнес проекти с подкрепата на опитни ментори.