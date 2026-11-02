Вучич: Не могат да ме арестуват

Бившият сръбски президент Александър Вучич заяви, че не се страхува от съобщенията за евентуален негов арест и че новото правителство няма доказателства, въз основа на които да го преследва. В изявление по близката му сръбска телевизия Пинк снощи той заяви, че политическите опоненти се опитват да намерят причина за ареста му, но че няма да успеят, предаде хърватската медия "Индекс".

"Те не знаят какво да правят с мен"

„Те не знаят какво да правят с мен. Много е трудно, почти невъзможно да се намери сериозна причина. В противен случай никога не бихте го помолили да има някаква чест с политическите си опоненти, и не само към някой, който е бил президент, но и към някой, който е техен ключов политически опонент днес“, каза Вучич.

Вучич твърди, че докато е бил президент, не е подписвал документи, свързани с финансови транзакции, които биха могли да бъдат използвани като доказателство срещу него.

„Що се отнася до пари, не подписвам нищо и не правя нищо. Не можете да намерите нищо подобно“, каза той.

Той обвини политическите си опоненти, че са го заплашвали с арест, за да го сплашат, но заяви, че подобни заплахи не са му оказали влияние.

„Те нямат нищо и не могат да направят нищо. Единственото, което могат да направят, е да заплашват и уж да държат някого в страх. Ще ме държите в страх, като ми казвате, че ще ме арестувате? Глупости“, каза Вучич.

Кого е помилвал?

Бившият президент спомена и помилванията, които е издал по време на мандата си. Той каза, че е помилвал 47 или 49 души, но вече не помни точния брой. ОЩЕ: КТБ и в Сърбия: Отнет е лицензът на свързвана с Вучич банка. Заедно с Орбан той се кани да се завръща