За пръв път от 49 години: НАСА загуби контакт със сондата Voyager 1

След две седмици космическият апарат Voyager 1 ще бъде там, където досега не е била човешка сонда.

Какво е известно за сондата Voyager 1?

НАСА загуби контакт с най-далечния космически кораб на човечеството "Вояджър-1" за 48 часа, но след това специалисти успяха да го възстановят. Екипът на мисията отбелязва, че тази ситуация се случва за първи път и разследването на инцидента в момента е в ход. НАСА проведе и операция "Голям взрив", за да удължи живота на 49-годишната сонда, която след 2 седмици ще бъде на рекордно разстояние от Земята, пише Phys.

НАСА съобщи, че от 18 до 20 октомври екипът на мисията Voyager 1 не е успял да установи контакт с най-далечната сонда на човечеството, изстреляна през 1977 г. Тя вече е напуснала Слънчевата система и е на повече от 25 милиарда километра от Земята. Въпреки че контактът е възстановен, експертите продължават да разследват какво е причинило загубата ѝ.

НАСА вече установи, че по време на инцидента една от двигателните групи на Voyager 1 се е изключила, което е довело до автоматично активиране на резервните двигатели. Устройството е програмирано да превключва двигателите по този начин, ако бордовият компютър засече неизправности в работата на основните двигатели. Системата за защита се задейства и сондата преминава в „спящ режим“ за известно време. НАСА заяви, че това е първият път, когато се сблъскват с подобно поведение на сондата Voyager 1, което е било изненада. Сега сигналите от устройството постъпват в нормален режим.

НАСА също така обяви, че е трябвало да проведе операция „Голям взрив“, за да увеличи икономията на енергия, която сондата „Вояджър 1“ вече произвежда все по-малко. За да поддържат стабилна работа на два от десетте останали научни инструмента, както и на критични системи, инженерите на НАСА постепенно изключват инструменти и други системи, които вече не са критични за мисията.

Както стана известно, през септември инженерите изключиха три устройства, заменяйки ги с аналози с по-ниска консумация на енергия. Ако не беше операция „Голям взрив“, то през 2027 г. щеше да се наложи да бъде изключен един от двата останали научни инструмента на сондата „Вояджър 1“.

Учените припомнят, че космическият кораб се захранва от радиоизотопни термоелектрически генератори. Те преобразуват топлината, отделена по време на разпадането на плутоний, в електрическа енергия. Запасите от плутоний обаче намаляват и затова сондата на НАСА губи 4 вата мощност всяка година.

Вояджър 1 в момента е в междузвездното пространство, пътувайки с 61 155 км/ч. На 18 ноември 2026 г. Voyager 1 ще премине историческата граница от 1 светлинен ден разстояние от Земята. Това се равнява на около 25,9 милиарда километра.

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