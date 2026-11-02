Археолози разгадаха мистерията с най-стария житейски съвет, написан за човека, оцелял след Големия потоп

Най-старият записан житейски съвет е даден от бащата на мъж, оцелял след Големия потоп. Шумерите са записали този съвет върху глинени плочки преди около 4600 години.

Най-старият житейски съвет, записан върху глинени плочки

Археолозите наричат ​​този необичаен текст „Наставленията на Шурупак“ – това е древна житейска мъдрост, оцеляла до наши дни. В древния текст шумерският цар Шурупак дава наставления на сина си Зиусудра как да живее правилно.

Според шумерските легенди, Зиусудре е човекът, оцелял след Големия потоп. Една от най-старите оцелели традиции на човешката мъдрост е представена под формата на наставления от баща към човек, предопределен да преживее гибелта на цивилизацията.

Бащата дал наставления на сина си как да живее в пълноценно общество: да не краде, да не лъже, да не се месва в чужди конфликти, да внимава при избора на тези, на които да се довери, да пази имуществото си и да не потиска онези, които работят за него.

Текстът повдига въпроси за земеделието, напояването, труда на наемните работници и робите, собствеността, дълговете, брака, както и поведението на властовите структури. Има дори пасаж, в който дворецът е сравнен с могъща река: колкото и вода да се влее в него, той никога няма да се напълни догоре.

Древното селище, с което се свързват глинените плочки, сега е известно като Тел Фара (днешен Ирак). Археолозите смятат, че това е бил истински шумерски град. Разкопките са разкрили следи от масивно наводнение, случило се около 2900 г. пр.н.е.

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Друго интересно откритие направиха археолози в Югозападна Турция откриха артефакт, свързан с древни пророчества. Четирите му страни са гравирани с гръцки надписи, съдържащи 56 пророчества, които дават съвети за лечение на болести, пътувания, пари и решения на лични проблеми.

За разлика от някои подобни надписи, открити другаде в Анатолия, примерът от Кибир съдържа числови указания за разгадане на пророчествата, свързани с хвърлянето на кости от животни, играещи ролята на зарове. Тези кости, известни като астрагали, имали четири страни, използвани за гадаене, на които били присвоени числовите стойности 1, 3, 4 и 6. Хората хвърляли по пет кости наведнъж и след това сравнявали получената комбинация с надписите, за да намерят съответното пророчество.

Една от комбинаците е свързана с позитивно послание. Когато и петте зара покажат числото „едно“, резултатът бил в съответствие с пророчество, свързано със Зевс. То обещавало мъдрост и щастие, като същевременно съветвало човека да почита Афродита и Хермес.

Другите резултати са свързани с предупреждения. Някои от тях включват съвети за отказ от пътуване или започване на нови начинания.