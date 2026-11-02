Кометата 3I/ATLAS изненада учените: Какво откриха за нейния произход

Изследователи публикуваха нови резултати от изучаването на кометата 3I/ATLAS. Кометата беше изследвана от космическия телескоп Webb и астрономите откриха доказателства за условията, при които и кога се е образувал този междузвезден обект. Резултатите от изследването, публикувани в списание Nature Astronomy, изненадаха учените, пише ScienceAlert .

Какво откриха учените за тази комета?

Учените измериха съотношението на тежък водороден изотоп, известен като деутерий, към обикновения водород в метана, съдържащ се в кометата 3I/ATLAS, който е запазен, тъй като кометата се е образувала някъде другаде в Млечния път.

Съотношението деутерий към водород в метана на 3I/ATLAS се оказва значително по-високо от това на всеки друг обект в Слънчевата система. Също така е установено, че е 13 пъти по-високо от това на кометата 67P/Чурюмов-Герасименко. Това е единствената комета в Слънчевата система, която съдържа метан, съдържащ деутерий. Съотношението деутерий към водород в метана също е установено, че е около три пъти по-високо от стойността, получена преди това за вода в 3I/ATLAS.

Нови данни показват, че ледените компоненти на междузвездната комета са се образували в условия на екстремен студ при температура от приблизително минус 263 градуса по Целзий или 10 градуса над абсолютната нула.

Астрономите смятат, че ледът на кометата вероятно се е образувал в студен газов облак, обграждащ много млада звезда, която все още е била в процес на формиране. Смята се, че тази среда е била силно бомбардирана от космически лъчи. Тези високоенергийни частици спомагат за задействането на реакции, които обогатяват молекулите с деутерий.

Ново проучване предполага, че кометата 3I/ATLAS се е образувала в среда с относително ниски нива на химични елементи, по-тежки от водород и хелий, което означава, че междузвездният гост може да е пристигнал близо до една от най-старите звезди в Млечния път преди повече от 11 милиарда години.

Учените смятат, че кометата може да се е образувала 7 милиарда години преди раждането на Слънцето, което се е образувало преди 4,6 милиарда години. Някои гравитационни взаимодействия са причинили изхвърлянето на кометата от родната ѝ система.

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Наскоро в нов научен труд учени разгледаха идеята дали кометите биха могли да доставят молекулите, необходими за възникването на живота на Земята. Изследователите определят идеята като романтична, но малко вероятна.

Учени от университета в Кеймбридж са стигнали до заключението, че е малко вероятно кометите да са били източникът на живот на Земята – доставянето на необходимите молекули за възникване на живота от комета би било изключително рядко, почти невъзможно събитие. Резултатите от изследването са публикувани в списанието Scientific Reports.