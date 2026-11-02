Археолози откриха в Пекин три древни лодки, заровени под земята в продължение на 1800 години

Три древни лодки, заровени под земята в продължение на 1800 години, бяха открити в Пекин. Археолозите са идентифицирали плавателните съдове като най-големите речни лодки от този период, откривани някога в региона.

Откритието на археолозите в Пекин

Пекинският общински институт по археология откри лодките по време на разкопки в района Фънтай в края на 2025 г. Находката беше обявена през март 2026 г., а на 31 октомври, на заключителното събитие от „Сезон на народната археология в Пекин“, изследователят Динг Лина представи актуализирана оценка на находката, пише Arkeonews .

Районът Фънтай сега е част от гъсто застроена градска зона, но преди около 1800 години река Йондин е текла през региона, служейки като важен транспортен път. Според Динг Лин, реката е свързвала Северен Китай с Централните равнини и е осигурявала корабоплаване по време на династиите Хан и Дзин.

Трите кораба, наречени „Река Юндинг 1“, „Река Юндинг 2“ и „Река Юндинг 3“, са открити един до друг на завой в древното речно корито в село Уанкуанси. Всички те са имали плоски дървени дъна, а носовете им са били насочени на югозапад. Всеки от съдовете е дълъг над 10 метра, като най-големият достига 15 метра. Най-добре запазеният съд е дълъг 14 метра, а десет напречни структурни елемента разделят вътрешността му на девет отделения.

Предварителното радиовъглеродно датиране показва, че лодките датират от края на Източната династия Хан до династиите Вей и Джин. Това ги прави на около 1800 години и е първото пряко археологическо доказателство за древно вътрешно корабоплаване в района на Пекин.

Един от най-важните детайли е открит на втората лодка. Археолозите са идентифицирали десет издълбани знака за гуан върху различни дървени елементи. Този знак е бил свързан с официални институции.

Изследователите смятат тези маркировки за доказателство за официална връзка, въпреки че не е известно дали управляващата династия е поръчала директно изграждането на лодката или тя е била експлоатирана под нейния надзор.

Лодките разкриват и подробности за древното корабостроене. Подовите дъски са били свързани с дървени езици и колчета, докато за някои от горните секции са били използвани железни пирони. Изследователите отбелязват сходства между конструкцията на подовите дъски и тази на древен кораб, известен като „Пътят на коприната № 1“, открит в Сиан.

Някои китайски експерти също посочват сходства с методите за корабостроене, използвани в Средиземноморието през римския период. Понастоящем обаче няма доказателства, че тези техники са били пряко свързани или че е имало обмен на знания между регионите.

По време на разкопките учените открили и човешки останки и животински кости, включително коне, говеда, овце, свине и кучета. Тези материали могат да помогнат на изследователите да разберат какво се е случвало на брега на реката и как е била използвана местността.

Анализът на дървесината показа, че основният материал за корпусите е бил бор, докато черничева дървесина е била използвана в някои от свързващите и поддържащите елементи. Изборът на различни видове дървесина вероятно е зависел от тяхната здравина и предназначение.

След разкопките и трите лодки бяха подпрени със стоманени подпори и повдигнати за консервация. Дървото им е било влажно в продължение на векове под речни седименти, така че е било необходимо внимателно третиране, за да се предотврати по-нататъшно влошаване.

Изследователите ще продължат да изучават плавателните съдове, като се фокусират върху тяхната конструкция, видовете дървесина и официалните маркировки. Тяхната работа би могла да разкрие как са били използвани тези лодки и да предостави по-ясна картина за ролята на река Йондин в търговията и транспорта по време на династиите Хан и Дзин.

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