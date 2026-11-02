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На английски: Силяновска честити победата на Йотова

02 ноември 2026, 10:42 часа 966 прочитания 0 коментара
Снимка: Пресслужба - Президентство
На английски: Силяновска честити победата на Йотова

Македонският президент Гордана Силяновска - Давкова честити изборната победа на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, като тя отправи своите поздравления на английски език и в платформата Х. "От името на македонските граждани и от свое име, сърдечно поздравявам президента Илияна Йотова и вицепрезидента Кирил Вълчев за изборната им победа", написа Силяновска в Х. Това не е първият път, в който Силяновска използва английски език за комуникация с български представители и медии. 

Това е странно, защото при предходни посещения и изявия в началото на мандата й, тя говореше на официалния език на Република Северна Македония и езикова бариера нямаше. ОЩЕ: На английски език: Силяновска обясни в София разликите между конституциите на РСМ и България

Очакваниятан а Силяновска след победата на Йотова

Силяновска разсъждава, че успехът на президента Йотова отразява волята на българския народ.

"Уверен съм, че по време на нейния мандат България ще играе конструктивна роля в нашия регион и в Европа", пише Силяновска. 

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Тя очаква с нетърпение съвместна работа, основана на взаимно уважение, открит диалог и искрено партньорство.

Според нея с добра воля можем да преодолеем съществуващите предизвикателства, да укрепим македонско-българските отношения и да допринесем за мира, стабилността и просперитета. ОЩЕ: Изцяло на български език: Външният министър призна, че се разбира много добре с Муцунски

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Илияна Йотова Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова президентски избори 2026
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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