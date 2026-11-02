На английски: Силяновска честити победата на Йотова

Македонският президент Гордана Силяновска - Давкова честити изборната победа на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, като тя отправи своите поздравления на английски език и в платформата Х. "От името на македонските граждани и от свое име, сърдечно поздравявам президента Илияна Йотова и вицепрезидента Кирил Вълчев за изборната им победа", написа Силяновска в Х. Това не е първият път, в който Силяновска използва английски език за комуникация с български представители и медии.
Това е странно, защото при предходни посещения и изявия в началото на мандата й, тя говореше на официалния език на Република Северна Македония и езикова бариера нямаше. ОЩЕ: На английски език: Силяновска обясни в София разликите между конституциите на РСМ и България
On behalf of the Macedonian citizens and in my own name, I cordially congratulate President Iliana Iotova and Vice President Kiril Valchev on their election victory. The President Iotova's success reflects the will of the Bulgarian people. I am confident that, under her presidency, Bulgaria will play a constructive role in our region and Europe. I look forward to working together in mutual respect, open dialogue and genuine partnership. In good faith we can overcome existing challenges, strengthen Macedonian-Bulgarian relations, and advance peace, stability and prosperity.— Гордана Сиљановска Давкова (Gordana Siljanovska) (@gogamkd) November 1, 2026
Очакваниятан а Силяновска след победата на Йотова
Силяновска разсъждава, че успехът на президента Йотова отразява волята на българския народ.
"Уверен съм, че по време на нейния мандат България ще играе конструктивна роля в нашия регион и в Европа", пише Силяновска.
Тя очаква с нетърпение съвместна работа, основана на взаимно уважение, открит диалог и искрено партньорство.
Според нея с добра воля можем да преодолеем съществуващите предизвикателства, да укрепим македонско-българските отношения и да допринесем за мира, стабилността и просперитета. ОЩЕ: Изцяло на български език: Външният министър призна, че се разбира много добре с Муцунски