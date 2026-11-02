"Освен данъците, прогресивните вдигат ударно глобите": Според Мартин Димитров ни чакат двойни санкции

Покрай данъчните промени за 2027 г. Министерството на финансите тихомълком прокарва и нещо друго: почти двойно увеличение на глобите. Номерът е много прост. Цифрите в закона си остават същите, сменя се само думата „лева“ с „евро“. При курс 1,95583 това прави почти 100% увеличение. Това написа в социалните мрежи депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров.

Той даде и няколко примера:

"ЗДФЛ. Ако закъснеете с годишната декларация, сега плащате 500 лв. От догодина ще плащате 500 евро, вместо честните 255 евро. Глобата за невярна декларация става 1000 евро вместо 1000 лв. Работодател, който не е удържал данък, ще плаща 1000 евро, а при повторно нарушение 2000 евро.

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Местни данъци и такси. Всички глоби остават със същите числа, но вече в евро. Дори глобата от 50 лв. става 50 евро.

ЗКПО. Текстът буквално гласи: „навсякъде „лв.“ се заменя с „евро“.

ЗДДС. Досега гражданин и фирма плащаха еднакво за едно и също нарушение. Сега глобата за гражданина се превалутира коректно, а санкцията за фирмата се удвоява".

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Димитров коментира защо това е грешно:

"Няма никакъв принцип. В един и същ пакет едни глоби се удвояват, други се вдигат с 50%, а трети се превалутират до стотинка. Нищо от това не зависи от тежестта на нарушението. Зависи само от това как е написан съответният параграф.

Оправданието с инфлацията не издържа. Според МФ глобите не са променяни от 2007 г. и са се обезценили. Ако това беше истинската причина, щеше да има изчисление и еднакъв подход. А увеличението се случва да е точно колкото курса на лева към еврото. Това е механична подмяна на думи, не е реформа.

Държавата прави това, което забранява на търговците. От бизнеса изисква да превалутира цените точно и го наказва, ако закръгли нагоре. А самата тя превръща 500 лв. в 500 евро. Това е двоен стандарт. Затова и БСК, и БТПП вече реагираха остро.

Целта е бюджетът, не дисциплината. В мотивите МФ сам признава, че очаква „положително въздействие върху приходите“. Глобите са за да възпират нарушения, не са за да пълнят хазната. Анализ доколко сегашните санкции работят и оценка дали новите са пропорционални няма".

"Какво е правилното решение? Всички глоби да се превалутират точно по фиксирания курс. Ако някъде наистина е нужно по-строго наказание, то да се предложи открито, с аргументи и с анализ за всяко нарушение поотделно", категоричен е Мартин Димитров.