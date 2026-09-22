Може ли Големият адронен колайдер да създаде черна дупка, която да унищожи Земята

Физици проведоха нов експеримент в най-големия и мощен ускорител на частици в света, за да създадат квантова черна дупка.

Може ли квантова черна дупка да унищожи Земята?

Черната дупка не е непременно огромен космически обект, който поглъща всичко около себе си. Физиците смятат, че съществуват квантови черни дупки, чийто размер е по-малък от размера на атом. С помощта на Големия адронен колайдер, най-мощният и най-голям ускорител на частици в света, физиците са започнали търсенето на квантова черна дупка. Откриването на такива обекти може да помогне за разрешаването на някои от мистериите на пространство-времето и да създаде теория за квантовата гравитация. Тя би трябвало да обедини общата теория на относителността на Айнщайн и квантовата физика, които не се комбинират помежду си. Резултатите от експеримента са описани в изследване, публикувано в списанието Progress in High Energy Physics, пише Space.

Учените вярват, че съществуващите мистерии на Вселената могат да бъдат решени с помощта на нова физика, която надхвърля Стандартния модел на физиката на елементарните частици. Новата физика може да се прояви само при високи енергии, тоест тези, които възникват в Големия адронен колайдер по време на сблъсъка на протони, движещи се почти със скоростта на светлината.

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Физиците също вярват, че подобни сблъсъци биха могли да създадат квантови черни дупки. Теоретиците на конспирацията смятат, че Големият адронен колайдер би могъл да създаде стабилна черна дупка, която би унищожила нашата планета. Но в действителност, ако най-мощният ускорител на частици в света създаде черна дупка, тя би се изпарила почти веднага, защото е толкова малка.

И все пак, квантова черна дупка може да бъде открита директно, защото когато се разпада, тя освобождава характерна енергия и произвежда различни частици. Откриването на квантова черна дупка може да показва съществуването на скрити измерения, за които се смята, че компресират пространство-времето, за да създадат малка черна дупка.

Учените все още не са открили доказателства за квантови черни дупки или скрити измерения в експеримент в Големия адронен колайдер, но остават оптимисти. Отрицателният резултат е усъвършенствал параметрите за търсене на квантови черни дупки, така че търсенето не е приключило и учените се надяват да открият нова физика.

С натрупването на данни вероятността за откриване на квантова черна дупка се увеличава. И това, според авторите на изследването, ще им позволи да се доближат до обединяването на квантовата физика, която описва Вселената на атомно и субатомно ниво, и общата теория на относителността, която най-добре описва гравитацията. По този начин ще бъде възможно да се опишат и четирите фундаментални сили на природата с единна теория на квантовата гравитация. Така наречената теория на всичко би трябвало да предостави пълно разбиране за това как всъщност работи Вселената.

Наскоро учените откриха вода близо до черна дупка. Доскоро те предполагаха, че в последните етапи от живота си звездите вече не могат да играят съществена роля в осигуряването на материал за образуването на нови звезди в центъра на нашата галактика. Но това се оказа невярно.

Астрономи, използващи космическия телескоп Webb, откриха, че космическият прах и вода могат да се образуват и да се задържат изненадващо близо до свръхмасивната черна дупка Стрелец A* в центъра на Млечния път. Преди това се смяташе за невъзможно при екстремни условия около черна дупка. Изследването, публикувано в списание Astronomy & Astrophysics, предполага друго, съобщава Европейската космическа агенция.