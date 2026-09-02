От Нефертити до Клеопатра: Мистериите на Древен Египет, които все още не са разгадани

Цивилизацията на Древен Египет остава една от най-загадъчните. Въпреки че учените са направили много открития, все още има мистерии, които тепърва ще бъдат разкрити или ще останат завинаги неразгадани.

Неразгаданите мистерии на Древен Египет

Досега археолозите са открили много важни артефакти, свързани с историята на Древен Египет, които помагат за разбирането на тази древна цивилизация. Някои от най-важните открития са находките в гробниците на фараона Тутанкамон, фараона Псусен I и фараона Тутмос III, които са живели в различни периоди от историята на Древен Египет. Тези находки обаче предоставят само ограничен брой улики за древната цивилизация. Много мистерии остават неразгадани, пише списание Discover.

"Голяма част от живота на древноегипетската цивилизация, възникнала преди около 5000 години, остава обгърната в мистерия", казва Ейдън Додсън, египтолог от университета в Бристъл.

Например, съществува Първият междинен период (2181–2055 г. пр.н.е.), когато древен Египет е бил до голяма степен в състояние на политически и социален хаос, с малко могъщи фараони. Не е известно със сигурност дали фараоните от този период са имали гробници или са били погребвани по други начини, казва Додсън.

Съществува и втори междинен период (около 1650–1550 г. пр.н.е.), когато над 100 фараона управляват Древен Египет. Открити са само 20 недовършени пирамиди, което предполага, че повечето фараони не са оцелели до времето, когато пирамидите са били построени.

От около 1000 г. пр.н.е. властта в Древен Египет се измества към делтата на Нил, където много гробници никога няма да бъдат открити поради високото ниво на подпочвените води и изграждането на римски структури на мястото.

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Има и владетели, за които египтолозите биха искали да научат повече. Например, това се отнася до кралица Нефертити от 18-та династия, живяла от 1370 до 1330 г. пр.н.е. и била съпруга на фараона Ехнатон. Някои учени смятат, че тя е била жена фараон и е управлявала самостоятелно. Но никой не знае дали Нефертити е била египтянка или не, или дали е произхождала от благородно семейство. Преди няколко години в тайна стая на гробницата на Тутанкамон е открита мумия, за която се смята, че е на Нефертити. Досега няма потвърждение за това.

Друга мистерия е свързана с жената фараон Хатшепсут от 18-та династия, която управлявала Египет през 15 век пр.н.е. Тя е била регент на младия фараон Тутмос III и е управлявала като фараон 14 години преди смъртта си. Статуи на Хатшепсут обаче са били унищожени две десетилетия след смъртта ѝ. Някои историци твърдят, че Тутмос III е направил това, но каква е причината, не е ясно.

Може би най-известната царица на Древен Египет е Клеопатра VII, която управлява страната от 51 до 30 г. пр.н.е. Местоположението на гробниците на Клеопатра и нейния любим римски генерал Марк Антоний е една от най-големите мистерии. След смъртта на Клеопатра Египет е напълно подчинен на Рим и след това на практика е установена Римската империя.

Твърди се, че Клеопатра е била член на династията на Птолемеите – потомци на Птолемей I, македонския генерал при управлението на Александър Велики. Това означава, че е била гъркиня по рождение, от Македония, а семейството ѝ е управлявало Египет в продължение на близо три века.

По време на 300-годишното си управление Птолемеите никога не си направили труда да овладеят езика на страната, която управлявали. Клеопатра била изключение: тя научила египетски и се представила пред народа като въплъщение на богинята Изида, което е хитър политически ход от нейна страна.