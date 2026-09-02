Взрив и голям пожар в склад за боеприпаси и оръжия в Азербайджан (ВИДЕО)

Взирв и последвал пожар станаха факт в склад за боеприпаси и оръжия в Азербайджан. Това съобщават както азербайджанската служба на Радио Свободна Европа, така и азерската новинарска агенция APA.

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Експлозията се е случила в склада за боеприпаса и оръжия в Геранбой. Освен видеокадри в медийни източници и в социалните мрежи, потвърждение за случилото се дават още азерските министерства на извънредните ситуации, на отбраната и на вътрешните работи.

Извършена е евакуация на живеещите в близост до взрива хора. По официална информация няма жертви. Още обаче няма и официална информация какви са причините за взрива, нито повече подробности за нанесените щети.

Експлозията става факт след два поредни дни на инциденти с взривове в Германия, след като германското правителство официално обвини Русия за опит за саботаж с дрон с взрив срещу украински транспортен самолет в Лайпциг. Отделно, Азербайджан вече имаше неприятности по-рано през годината - през март, когато ирански дронове нанесоха удари по летището и училищен район в азербайджанския ексклав Нахичеван. Стигна се до сериозно напрежение, но то беше овладяно по дипломатически път.

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