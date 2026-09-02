Десети поред: Майли Сайръс обяви нов албум

Майли Сайръс разкри заглавието на десетия си студиен албум. След като през последната седмица загатваше за новината, певицата и автор на песни обяви в Instagram, че "Bass Persuades" ще излезе на 18 септември. "Музиката ни завладява. Усещаме я, пеем я, понякога танцуваме под нея, освобождаваме я и продължаваме напред. Тя е силна, уязвима, нежна и мощна. Пълно сърце, разбито сърце, всичко между тях – всяка част от живота. Ето какво означава заглавието за мен", написа тя.

Майли, която изглежда е премахнала фамилното си име от профилите си в Instagram и социалните мрежи, продължи, като благодари на верните си фенове за постоянната им подкрепа. "Благодаря ви, че сте част от сбъдването на най-смелите ми мечти. От сърце се надявам да обикнете този албум", написа тя.

В интервю за списание "Wonderland", публикувано през юли, 33-годишната певица, която е сгодена за музиканта Макс Морандо, описа следващия си проект като "любовна история". "Определено има романтична нишка, която преминава през него, защото, както всички мои албуми, и този е отражение на това къде се намирам в живота си. Но този ми се струва особено значим, защото това усещане остана с мен през няколко различни етапа. Това е нещо, което не бях изпитвала преди. Спокойната форма на любов се превърна в тема в последните ми три албума. Не само любовта, която споделям с някого, но и любовта, която открих към себе си. Вероятно това е най-голямата промяна", сподели тя тогава с усмивка.

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Майли потвърди и че ще изнесе два концерта в Холивуд Боул в Лос Анджелис на 16 и 18 октомври по повод новия си албум. Специален гост ще бъде рок групата Model/Actriz. "Мина доста време. Холивуд Боул е любимото ми място, където да преживявам музиката и да гледам любимите си изпълнители. Много пъти съм седяла на тези места, но никога не съм излизала на сцената. Лос Анджелис е моето сърце и сега се прибирам у дома. Ще се видим там", каза тя, цитирана от БГНЕС.