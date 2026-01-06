Учени откриха уникален нов обект в Космоса от ранната Вселена

Космическият телескоп Хъбъл е заснел уникален нов тип обект – беззвезден газов облак, доминиран от тъмна материя. Учените смятат, че това е реликва от ранната Вселена и галактика, която не е успяла да се образува. Обектът е неофициално наречен „Облак 9“ и се смята, че е реликва от ранен етап на формиране на галактики - един вид „галактика, която никога не се е раждала“. Това беше съобщено на уебсайта на НАСА .
Новият космически обект, открит от учените
Това е първото потвърдено откритие на такъв обект във Вселената. То би могло значително да промени разбирането на учените за формирането на галактиките, еволюцията на ранната Вселена и природата на тъмната материя.
„Това е историята на една галактика, която не се е създала. В науката често се учим повече от провалите, отколкото от успехите. Липсата на звезди тук потвърждава теорията и предполага, че сме открили основния градивен елемент на галактика, която никога не се е образувала“, обясни ръководителят на изследването Алехандро Бенитес-Ламбай от университета Милано-Бикока.
Резултатите от изследването са публикувани в The Astrophysical Journal Letters и представени на 247-ата среща на Американското астрономическо дружество във Финикс.
Според един от членовете на екипа, астрофизикът Андрю Фокс от Научния институт за космически телескопи (STScI), Облак 9 отваря уникален „прозорец към тъмната Вселена“.
„От теория знаем, че по-голямата част от масата на Вселената е съставена от тъмна материя, но е изключително трудно да се наблюдава, защото не излъчва светлина. Облак 9 предоставя рядка възможност да се види обект, доминиран от тъмна материя“, казва Фокс.
Обектът принадлежи към клас от така наречените RELHIC (reionization-limited HI clouds) - облаци от неутрален водород, възникнали в ранните етапи на Вселената, но неспособни да образуват звезди. В продължение на десетилетия съществуването на такива обекти се предсказваше теоретично, но не беше възможно да се потвърдят с наблюдения.
Преди Хъбъл, учените не можеха да изключат, че Облак 9 е просто изключително слаба галактика джудже. Високата чувствителност на камерата ACS на Хъбъл обаче им позволи да потвърдят със сигурност, че тя е напълно лишена от звезди.
„Сега можем да кажем със сигурност: там наистина няма нищо“, обясни водещият автор на изследването, Гагандип Ананд.
Според изследователите, Cloud-9 може да е само един от многото подобни обекти в локалната Вселена.
„Вероятно има много такива „изоставени къщи“ сред нашите галактически съседи“, казва астрономът Рейчъл Бийтън.
Ядрото на Облак 9 е съставено от неутрален водород и е с диаметър около 4900 светлинни години. Масата на газа в него е около милион пъти по-голяма от масата на Слънцето, а приблизителната маса на тъмната материя е пет милиарда слънчеви маси.
