Мистериозни малки червени точки са открити в покрайнините на Вселената: Това черни дупки ли са?

Телескопът „Джеймс Уеб“ наскоро откри мистериозни „малки червени точки“ в покрайнините на Вселената, чиято природа учените първоначално не можеха да обяснят.

Мистериозни червени точки в покрайните на Вселената

Това е цяла популация от малки, яркочервени обекти, наречени „малки червени точки“ (LRD). Учените дълго време не успяваха да разгадаят какво стои зад техния произход. Затова в новата симулация е включен японският суперкомпютър ATERUI III. Резултатите показват, че тези обекти биха могли да бъдат бързо растящи черни дупки, появили се поради условията на ранната Вселена. Такива специфични условия просто не съществуват днес, пише Science Daily.

Симулациите показват, че „малките червени точки“ биха могли да се образуват естествено в условията на младия космос, където черните дупки са били способни да растат с невероятни скорости.

Резултатите показват, че интензивното далечно ултравиолетово (FUV) лъчение от близките галактики може да предотврати образуването на правилни звезди в някои газови облаци. Вместо да се разпадне на много по-малки звезди, съществуващият газ може да доведе до създаването на една свръхмасивна звезда.

Според учените с течение на времето тази гигантска звезда може да се срине, което ще доведе до появата на „зародиша“ на черна дупка. Симулациите показват, че след образуването на такива „ядра“, черните дупки могат да бъдат обградени от мощни дискове от плътен газ. В такава богата на газ среда радиацията е задържана вътре, което позволява на черните дупки да абсорбират материята много по-ефективно, отколкото в днешната Вселена.

При такива условия черните дупки могат да растат десетки пъти по-бързо, отколкото би било възможно днес. Характеристиките на симулираните черни дупки съвпадат много добре с тези на „малките червени точки“ (LRD), открити от космическия телескоп Джеймс Уеб. Това сходство предполага, че мистериозните червени обекти може да представляват ранните етапи на изключително бърз растеж на черните дупки.

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Наскоро учените наблюдаваха сливането на две черни дупки, което ги озадачи. Гравитационния вълнов сигнал GW231123, който е резултат от сливането на гигантски черни дупки, успя да привлече вниманието им.

Данните от наблюденията показват, че сливането е включвало обекти с обща маса около 225 пъти масата на Слънцето. Такъв мащаб накара астрономите сериозно да се съмняват в правилността на съществуващите теоретични модели. Сега обаче учените имат нова хипотеза, обясняваща това събитие: оказва се, че не са нарушени известни закони на физиката, пише Gizmodo.

„Ако приемем, че сигналът от GW231123 е бил отклонен и изкривен от компактен обект с маса от 190 до 850 слънчеви маси (или разширена структура като кълбовиден звезден куп), тогава наблюдаваните високи стойности на масата стават съвсем разбираеми“, казва съавторът на изследването и изследовател в Института „Алберт Айнщайн“ в Германия, Срашти Гоял.

Предполага се, че галактиката в момента съдържа приблизително 170 милиона черни дупки със звездна маса на приблизително една нова черна дупка, която се образува на всеки 80 години. Според учените, повечето от тях обаче са се образували отдавна, когато звездообразуването е било много по-активно, отколкото е днес.

Учените споделят, че черните дупки рядко остават там, където са се родили: асиметричната експлозия на свръхнова „изритва“ новородената черна дупка, изпращайки я на пътешествие през галактиката. Поради това черните дупки са разпределени по различен начин от обикновените звезди: например, техният слой над галактическата равнина е забележимо по-дебел.