Учени откриха най-младата планета в Млечния път. Предишните рекордьори са на около 5 милиона години. Новата планета е много по-млада.

Най-младата планета в Млечния път

Астрономи откриха нова планета, наречена Elias 2-24 b. Тя все още се формира в диск от газ и прах, обграждащ родителската си звезда, която се намира на 450 светлинни години от нас. В момента тя е най-младата известна планета в Млечния път - на по-малко от 1 милион години. Изследването е публикувано в The Astrophysical Journal Letters, съобщава НАСА.

След като се роди звезда, около нея се образува протопланетен диск от газ, прах, скали и лед, в който могат да се образуват планети. Структурата на такива дискове и наличието на празни пространства в тях показват, че около звездата се образуват планети, защото именно планетите създават тези празнини, когато натрупват материал.

Изучаването на млади планети, които все още се формират, е много трудно, тъй като те често са скрити от гъсти облаци прах. Следователно, повечето планети, открити извън Слънчевата система, са на няколко милиарда години. Земята съществува от над 4,5 милиарда години.

Около 10 години учените спорят каква точно представлява точката светлина, открита в протопланетарния диск около звездата Elias 2-24. Сега астрономите сложиха край на този спор: това е най-младата сред известните планети в Млечния път, която е получила името Elias 2-24 b. Нейната възраст е под 1 милион години. За сравнение: преди милион години Homo erectus, нашите предци, вече са ходили по Земята. Предишните рекордьори, планети, обикалящи около звездите PDS 70 и WISPIT 2, са на около 5 милиона години.

Масата на новооткритата планета е сравнима с тази на Юпитер. Разстоянието от Юпитер до Слънцето е около 780 милиона километра, което е около 5 пъти по-голямо от разстоянието между Земята и Слънцето. Но планетата Elias 2-24 b е около 10 пъти по-далеч от своята звезда.

Изучаването на този свят и други подобни много млади планети ще помогне за усъвършенстване на моделите за формиране на планетите, както и ще даде представа за това как е изглеждала Слънчевата система преди милиарди години.

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Синя планета, подобна на Земята, е друго интересно откритие, направено от астрономите наскоро. Това е екзопланетата HD 189733b, която от космоса изглежда толкова наситено синя, колкото Земята. Цветът ѝ обаче не се дължи на океаните, а на гореща атмосфера, където могат да се образуват стъклени частици. Това се съобщава в статия на Space Daily.

Планетата се намира на приблизително 63 светлинни години от Земята и принадлежи към класа на горещите Юпитери - големи газови гиганти, които обикалят много близо до своите звезди.

HD 189733b е открита през 2005 г. Оттогава тя се е превърнала в една от най-изследваните екзопланети, тъй като редовно преминава пред звездата си и се крие зад нея. Именно по време на това затъмнение телескопът Gabble помогна да се определи цветът на планетата. Астрономите измериха комбинираната светлина на звездата и HD 189733b и забелязаха, че след изчезването на планетата системата губи повече синя светлина, отколкото зелена или червена.