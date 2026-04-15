Може ли Млечният път да се сблъска с друга галактика?

В продължение на повече от век учените вярваха, че Млечният път и галактиката Андромеда са предопределени за сблъсък, който би могъл напълно да трансформира нашия кът от Вселената. Сега обаче се оказва, че вероятността за това събитие е значително по-ниска, отколкото се смяташе досега, съобщава ECONews.

Сблъсък на Млечния път с друга галактика

Отбелязва се, че екип от учени, ръководен от Тил Савала от Университета в Хелзинки, е провел проучване, което разкрива нови подробности за бъдещата трансформация на Млечния път. За целта те са провели 100 000 симулации, вземайки предвид 22 различни параметъра, включително масата, скоростта и положението на звездите, както и на други небесни тела.

Конвенционалната теория твърди, че Млечният път и галактиката Андромеда ще се слеят в едно космическо тяло при сблъсък. Очаквало се е този процес да разруши спиралните форми на двете галактики, превръщайки ги в елиптична галактика.

„Известно е, че сблъсъците между други галактики създават „космически фойерверки“, тъй като газ, устремен към центъра на остатъка от сливането, захранва централна черна дупка, която излъчва огромни количества радиация, преди да падне безвъзвратно в дупката“, обяснява професор Карлос Френк от университета Дърам в Англия.

Изданието добавя, че новото проучване е включило в изчисленията си по-специално Големия Магеланов облак и галактиката Триъгълник.

„Допълнителната маса на спътниковата галактика на Андромеда, галактиката Триъгълник, придърпва Млечния път малко по-близо. Показваме обаче, че Големият Магеланов облак издърпва Млечния път от орбиталната му равнина и го отдалечава от Андромеда. Това не означава, че Големият Магеланов облак ще ни спаси от това сливане, но го прави малко по-малко вероятно“, споделя Савала.

Симулациите показват, че вероятността за сблъсък между Млечния път и Андромеда през следващите 10 милиарда години е приблизително 50%. Вероятността за прогнозиран сблъсък след 4-5 милиарда години е намаляла до 2%.

Въпреки това, съдбата на Млечния път остава неизвестна. Учените заявяват, че нашата галактика може само да се приближи до Андромеда, но не и да се сблъска с нея. Необходими са обаче допълнителни изследвания, за да се стигне до по-точна оценка.

Междувременно астрономи обявиха откриването на една от най-големите въртящи се космически структури, разположена на 140 милиона светлинни години от Земята. Според Interesting Engineering, това е гигантска въртяща се космическа нишка, съдържаща „свръхфина“ верига от 14 богати на водород галактики. Тя се простира на приблизително 5,5 милиона светлинни години и е широка 117 000 светлинни години. Всички тези галактики са свързани помежду си като висулки на гривна.

