Невиждано досега: Звезда в Млечния път изригва потоци газ със скорост от 32 милиона км/ч

Астрономи от Университета на Уоруик заявиха, че най-рядко експлодиращата звезда в Млечния път изхвърля безпрецедентни струпвания газ със скорост от 32 милиона километра в час. Учените са сравнили тези струпвания газ с „куршуми“, но не знаят какво представляват или откъде всъщност идват. Астрономите никога не са виждали нещо подобно в други експлодиращи звезди във Вселената, пише The Independent.

Изригването на най-рядко експлодиращата звезда в Млечния път

Астрономи откриха невиждани досега струпвания от газ, изригвани от най-редката звезда в Млечния път, след като облак от прах, обграждащ единствената известна хелиева нова в нашата галактика, се разсея. В резултат на това астрономите успяха да идентифицират много рядка звездна експлозия, възникнала, когато бяло джудже погълна материя от рядка хелиева звезда.

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Учени потвърдиха истинската природа на звездна експлозия, известна като V445 Puppis, единствената известна хелиева нова в Млечния път.

Експлозията на бяло джудже е внезапно освобождаване на енергия и материя, което се случва в двойни звездни системи. Тези експлозии се случват, когато бяло джудже (останката от мъртва звезда, подобна на Слънцето) грабва газ от своята звезда-спътник. Този материал се натрупва на повърхността на бялото джудже, което води до повишаване на температурата и налягането. Резултатът е термоядрена експлозия.

В края на 2000 г., когато подобна експлозия се случи близо до V445 Puppis, тя изпрати в космоса масивен поток от материал с дължина над трилион километра. Експлозията обгърна двойната звездна система в гъст облак прах, което направи невъзможно за астрономите да видят звездите в системата. Но този облак се разсея и астрономите успяха да потвърдят, че тази звездна система наистина е съставена от бяло джудже, което приема материя от изключително рядка хелиева звезда.

Астрономите също са забелязали „топки“ от богат на кислород газ. Но произходът на тези „топки“ остава загадка. Възможно е да са се образували след експлозия на нова, но астрономите никога не са виждали такива „топки“ по време на експлозията на друга нова.

Астрономите вярват, че откритието ще им помогне да разберат по-добре експлозиите на хелиеви нови, за които се смята, че са една от причините за свръхнови тип Ia, едни от най-ярките звездни експлозии във Вселената. Интензивната и постоянна яркост на свръхновите от тип Ia прави възможно измерването на разстоянията между галактиките, но астрономите все още не знаят точно как се случват те.

Междувременно учените успяха да разгадаят една от най-известните мистерии на Млечния път. След десетилетия наблюдения, учените доказаха, че тази загадъчна структура има различно местоположение и произход от смятаното досега.

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След близо 40 години изследвания, астрономите установиха истинската природа на мистериозна структура, за която досега се смяташе, че е свързана с центъра на Млечния път. Нови наблюдения разкриха, че обектът се намира много по-близо до Земята, отколкото се смяташе досега, и произходът му не е свързан с активността на свръхмасивна черна дупка. Това съобщава Science Alert.

Обектът, известен като Галактически централен лоб (GCL), остава една от най-големите астрономически загадки в продължение на десетилетия. Формата е подобна на огромен „лоб“, издигащ се над галактическия център. През годините учените са предлагали различни теории за произхода му, вариращи от последствията от експлозии на свръхнови до следи от мощно изригване от ядрото на Млечния път преди милиони години.

Ново проучване обаче опроверга тези предположения. Екип, ръководен от астрофизикът Катрин Крекел от университета в Хайделберг, установи, че мистериозната структура не се намира в центъра на Млечния път. Всъщност тя се намира на приблизително 6520 светлинни години от Земята, докато разстоянието до галактическия център е приблизително 26 000 светлинни години. Това прави действителния размер на обекта значително по-малък от смятаното досега.

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