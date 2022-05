Удивителна анимация показва истинските мащаби на нашата Слънчева система

Един такъв човек е планетарният астроном Джеймс О'Донохю от Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA). Той е публикувал кратка анимация, която започва с планетата джудже Церера, след това увеличава обектите на Слънчевата система по размер (включително Земята) и накрая показва как изглеждат планетите на фона на Слънцето.

Celestial objects to scale in size, rotation speed and tilt 🪐 pic.twitter.com/KCfjHDABdF